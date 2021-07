Em meio à crise na Série C, Paysandu lança camisa com valor mais 'barato'

A expectativa da torcida do Paysandu é pelo anúncio do novo técnico. Mas, em meio a essa crise na Série C, o clube lançou o terceiro uniforme. A ação foi realizada em um shopping localizado em Belém (PA) e pegou de surpresa muitas pessoas que estavam no local. Até porque os ídolos da conquista desfilaram nos corredores do Shopping com a nova camisa, que faz uma homenagem ao título da Copa dos Campeões de 2002.

Outro destaque da camisa, além da homenagem, é o valor. Ela é mais em conta em relação aos outros uniformes. A masculina custa R$ 189 e a feminina R$ 179. O produto já está à venda nas lojas Lobo.

Enquanto o Paysandu lança camisa, os jogadores se preparam para o próximo compromisso da Série C. O Papão enfrenta o Tombense-MG, no sábado (30), às 17 horas, na Curuzu. O time bicolor é o 5º colocado, com 13 pontos, e não vence há três jogos, o que aumenta a pressão. O jogo terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.