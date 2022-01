Reforço do Paysandu, meia justifica poucas chances no Botafogo: 'Grupo nivelado'

O meia Ricardinho foi oficialmente apresentado ao torcedor bicolor. O jogador de 36 anos chega no clube como um dos principais reforços para a temporada. Em entrevista coletiva, concedida na tarde desta segunda-feira (3), o atleta disse que espera poder fazer uma temporada diferente de 2021 e poder ajudar ativamente o Paysandu.

“Espero poder jogar mais, não joguei da maneira como eu esperava no Botafogo. Mas 2022 vai ser um ano diferente em termos de performance individual e principalmente em performance coletiva, para que a gente venha conquistar os resultados. Vamos juntos em busca desses objetivos, entendendo que cada um faz parte desse corpo que é o Paysandu, para podermos somar as nossas forças e conquistar aquilo que nós almejamos”, declarou o jogador.

Questionado se tinha pensando em parar de jogar por conta da idade, Ricardinho disse que aposentadoria não faz parte dos planos. Além disso, o jogador apontou que o fato dele não ter atuado tanto com a camisa do Botafogo ocorreu porque havia outros jogadores de alto nível na equipe

“Quando estás em um grupo nivelado, fica mais difícil atuar um pouco mais. Então, a maneira como as coisas aconteceram, o time embalou, entrosou, então, ficou difícil de poder atuar mais. Mas entendendo o momento e procurando ajudar dentro daquilo que eu já tinha vivido com todos esses anos no futebol, [procurei] passar toda experiência e deixar algo positivo para os meus companheiros. Isso faz parte, a gente precisa produzir mesmo não jogando”, finalizou o jogador.

Confira outros trechos da entrevista de Ricardinho:

Como está a ansiedade para encontrar a torcida?

"Fazer com que essa força, paixão do torcedor transborde para dentro de campo, que nos faça performar da melhor maneira, que [a torcida] seja o 12º jogador. E nós sabemos dessa força que o torcedor tem e eu espero poder fazer o meu melhor todos os dias aqui, poder acrescentar e que as coisas aconteçam naturalmente"