Meia do Paysandu sobre possível retorno de Leandro Carvalho: 'Conversamos bastante'

Apresentado pelo Paysandu, o meia Ricardinho comentou sobre o possível retorno do atacante paraense Leandro Carvalho, que está no Ceará, ao Papão. O novo jogador do Bicola revelou alguns pontos de uma conversa com Leandro, que é amigo particular dos tempos de Vozão:

"Conversamos bastante, procurei pedir algumas informações para ele sobre a moradia aqui. Ele está vendo, falou que ia conversar com os empresários dele para ver o que eles tinham para passar para ele. Já confirmando, eu sei que ela até brincou numa live aí, se ele falou a verdade ou não, que que viria para cá se um amigo dele acertasse aqui", disse Ricardinho.

Sobre as dificuldades que o Paysandu enfrentou para tentar trazer Leandro Carvalho, Ricardinho fez vários elogios ao atacante. Além disso, não tirou as esperanças de um retorno de Leandro em um futuro não muito distante:

"Seria uma uma baita ajuda, se o Leandro se viesse para cá, vocês já o conhecem, iniciou aqui um atleta de excelência, de qualidade, de drible, de força, velocidade. Agora eu desejo sempre o melhor para ele, se não for agora [o retorno], quem sabe mais para frente", concluiu o meia.