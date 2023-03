Re-Pa Copa Verde: Confira a programação de ingressos para o clássico da semifinal da Copa Verde

O clássico entre RexPa pela semifinal da Copa Verde terá o status de "evento-teste", às vésperas da grande inauguração oficial do Mangueirão, marcada para o dia 9 de abril. Com a passagem das duas locomotivas estaduais para a reta final do torneio, o governo do Estado usará a partida para ver como o estádio se comporta, depois de uma intervenção que durou dois anos e um mês. Nessa retomada, muita gente se pergunta como será o esquema de entrada e saída de torcedores no Novo Mangueirão?

Para o teste de hoje (26/03), foram disponibilizados 25 mil ingressos, sendo metade para cada clube. O Paysandu, mandante da partida, tem 10 mil bilhetes de arquibancada e 2.500 de cadeira cativa, assim como o Leão Azul.

Para entrar no estádio, o torcedor terá a mesma orientação dos jogos anteriores: torcida do Remo ocupará o Lado A do Mangueirão, com entrada pela avenida Augusto Montenegro, enquanto a Fiel Bicolor entra pelo acesso da avenida Transmangueirão, onde está localizado o Lado B. Os ingressos para a partida custam R$ 60 a arquibancada e R$ 100 a cadeira. Veja:

Ingressos do clube do Remo

Para a partida de hoje, quem for sócio-torcedor do Clube não precisará pagar nada a mais para ir até o Novo Mangueirão. O Remo divulgou na última sexta-feira (24), que os sócios terão direito a 100%. Já o acesso, será por qualquer entrada do lado A: A1, A2 E A3. Veja como ir ao jogo no Mangueirão:



Os sócios-torcedores terão acesso com a carteirinha de sócio no dia do jogo;

O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o acesso ao estádio.SÓCIO-TORCEDOR COM DIREITO A 50%;

Os sócios com direito a 50% de desconto garantem o ingresso em qualquer loja oficial do Leão;

O sócio-torcedor precisa estar adimplente para garantir o desconto do seu plano.

A compra online só poderá ser efetuada se o torcedor já tiver feito a compra de forma presencial, em qualquer partida da última temporada;

Na compra online chegará um voucher para o torcedor, com setor, dados inclusos e o QR code, que já servirá para validação na catraca;

A compra é feita pelo site: www.ingressosa.com



Como comprar ingressos para o estacionamento do Novo Mangueirão:





O acesso ao estacionamento externo do Novo Mangueirão é restrito;

Só poderá entrar quem tiver adquirido o ticket específico, vendido antecipadamente;

O controle será feito na barreira da Augusto Montenegro - entrada do estacionamento;

A venda é feita nas lojas oficiais e site ingressoSA.com

Valor: R$ 20,00 (meias)

Valor: R$30

RESERVA

Sexta-feira (24), a partir das 8h

Reservas pelo site: www.ingressosa.com.

RETIRADA

Sábado (25), das 9h às 14h

Local: Ginásio Serra Freire

* Os estudantes precisam apresentar o documento de meia-entrada e RG.

GRATUIDADES (PNE E IDOSOS)

*A distribuição das gratuidades garantidas por lei será efetuada (NO DIA PARTIDA, DOMINGO, DIA 26, NO PORTÃO A1) – das 13h às 14h;

OBRIGATÓRIO

* Os idosos, a partir de 60 anos, devem portar documento com foto;

*PNE precisa apresentar o documento original e oficial com foto - tanto da PCD, como também do acompanhante, documento que comprove direito ao benefício, cartão social ou qualquer outro tipo de cartão só serão aceitos acompanhados do laudo médico original, impresso e na validação.

SAIBA MAIS



Ingressos do Paysandu



ESTACIONAMENTO

https://www.ingressosa.com/

INTEIRA

R$ 60 - Arquibancada

R$ 100 - Cadeira cativa

VENDA - Lojas Lobo (Pátio Belém, Castanheira, Metrópole, Boulevard, Parque Shopping, Bosque Grão Pará, Curuzu, Sede e Castanhal)

MEIA ENTRADA

- Reservas no site no dia 24/03, às 18 horas

- Retirada no dia 25/03, das 13 às 17h

- Local: Banpará Curuzu, sala de segurança

SITE - https://bilheteriadigital.com

GRATUIDADES (IDOSOS E PCD)

- 25/03, ded 13 às 17 horas, Banpará Curuzu, sala de segurança

SÓCIO FIEL BICOLOR

- Retirada de ingressos para o #RExPA767

24/03 - das 14h às 18h

- Central do Sócio Fiel Bicolor (Curuzu e Sede)

25/03 - das 9h às 18h

- Central do Sócio Fiel Bicolor (Curuzu e Sede)

CHECK-IN

Em comunicado nas redes sociais, o Paysandu informou que os sócios-torcedores do Papão terão que ficar atentos para adquirir a entrada para o clássico. Os sócios-torcedores devem fazer o check-in no site do sócio fiel bicolor, com período de 12h desta sexta-feira (24) e 18h de sábado (25). O torcedor também poderá fazer o check-in de forma presencial. É só procurar as centrais do sócio fiel bicolor na Sede do Papão, na Avenida Nazaré ou no Estádio da Curuzu.