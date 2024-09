Presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger se envolve em acidente de trânsito em Belém

O presidente do Paysandu Maurício Ettinger se envolveu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (12), em Belém. O carro do mandatário bicolor foi atingido por outro veículo na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em imagens registradas por testemunhas é possível ver o dirigente de Papão ao lado do carro, que está com a lateral amassada. Os veículos bloquearam parte da pista, mas o fluxo segue normal.

VEJA MAIS

Em contato com o Núcleo de Esportes de OLiberal.com, Ettinger deu mais detalhes sobre o acidente. Segundo ele, o condutor do outro veículo não respeitou o sinal vermelho e bateu na lateral do seu carro. O presidente bicolor ressaltou que, apesar dos transtornos, está bem e não se machucou.