Presidente do Paysandu diz que, caso seja reeleito, manterá Lecheva no cargo de coordenador técnico

O atual coordenador técnico do Paysandu, o ex-jogador Ricardo Lecheva, deve ficar no cargo para a próxima temporada. Pelo menos é o que afirmou o presidente bicolor, Maurício Ettinger. Segundo o atual mandatário do Papão, Lecheva fará parte do departamento de futebol do clube caso a atual gestão seja reeleita em dezembro deste ano.

"Se eu for eleito vai continuar tudo isso [atual modelo do departamento de futebol] e vai ficar o Lecheva. Apesar disso, o executivo é peça fundamental", explicou.

De acordo com Ettinger, o clube corre atrás de um executivo de futebol para liderar a montagem do elenco bicolor para a próxima temporada. Apesar da proximidade do período eleitoral na Curuzu e a possibilidade de mudança na gestão, o atual presidente diz que está conversando com representantes de outras chapas para confirmar a composição do departamento de futebol da próxima temporada antes do pleito, marcado para dezembro.