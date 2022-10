Jogadores do Paysandu que renovaram para a Copa Verde aceitaram redução salarial, afirma presidente

Ainda de olho na formação do elenco para a Copa Verde de 2022, o Paysandu está negociando a redução salarial de alguns jogadores da equipe. De acordo com o presidente bicolor, Maurício Ettinger, cerca de 20% a 30% dos ordenados estão sendo reduzidos, a fim de encaixar a folha salarial do Papão nas condições financeiras impostas pelo final da temporada.

VEJA MAIS

"Fizemos um novo planejamento financeiro e vimos que alguns atletas não davam pra ficar, muito pela questão de salário. Alguns atletas aceitaram a redução, outros pediram pra sair. Os que ficaram a gente também tá negociando uma redução de salário, em torno de 20% a 30% pra poder se encaixar na nossa meta financeira e a gente poder cumprir os compromissos", disse Ettinger.

O Paysandu se reapresentou nesta quarta-feira (5), no estádio da Curuzu, em Belém, já de olho na disputa da competição regional. Em relação ao elenco que disputou a Série C deste ano, a diretoria alviceleste renovou o contrato com 16 jogadores. Eles se somam a outros quatro atletas que têm contratos mais extensos com o Bicola.