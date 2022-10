Técnico Márcio Fernandes permanecerá no Paysandu caso Mauricio Ettinger vença a eleição no Papão

O técnico Márcio Fernandes acertou com o Paysandu para comandar a equipe na Copa Verde, após o time bicolor não ter conseguido o acesso à Série B. O comandante pode permanecer no cargo para 2023, caso o presidente do Papão, Maurício Ettinger, seja reeleito.

Ettinger afirmou em coletiva que Márcio Fernandes é o técnico preferido por ele para comandar a equipe no ano que vem, porém, a permanência de Márcio depende da eleição no clube bicolor, que ocorrerá em dezembro.

“Existe uma conversa com o Márcio Fernandes para 2023, já está adiantada e depende da eleição. Sou candidato à reeleição e se eu for o presidente ele vai continuar. É muito importante ficarmos com uma base, para um time que ‘deu liga’ esse ano, que trouxe a torcida para perto, então acreditamos que é de suma importância continuar com uma linha desse ano”, disse, Ettinger.

Márcio Fernandes, 60 anos, já foi jogador do Paysandu na década de 80 e retornou a Belém em 2019, quando assumiu o Remo, foi campeão paraense pelo Leão, mas não conseguiu classificar a equipe para a segunda fase da Série C. Em 2022 voltou à capital paraense, desta vez a convite do Paysandu. Assumiu a equipe com poucas peças e, ao lado da diretoria e executivo de futebol Fred Gomes, montou o elenco bicolor para a atual temporada.