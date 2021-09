Paysandu: Prazo para inscrições de jogadores na Série C encerra nesta quarta-feira (15)

Hoje é o último dia para que o Paysandu anuncie contratações para a reta final da Série C. Segundo o regulamento específico da competição, é necessário que todo elenco bicolor esteja no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até a noite desta quarta-feira (15) para que possa disputar as duas rodadas finais da primeira fase e, eventualmente, a etapa final da Terceirona, caso o Papão confirme a classificação e siga na disputa pelo acesso.

O último jogador anunciado pela diretoria alviceleste foi o meia Willian Fazendinha, no dia 6 de setembro, que estreou contra o Ferroviário-CE. Antes, no dia 1º, o clube contratou o lateral-esquerdo Alan Cardoso e o meia José Aldo, que estão regularizados. No entanto, no último dia 8 o presidente Maurício Ettinger afirmou que mais chegadas poderiam acontecer até esta quarta-feira, quando encerra o prazo de inscrições.

Em postagem nas redes sociais, o mandatário adiantou que o Papão esperava contratar mais dois jogadores, que já estavam sendo monitorados. A reportagem de OLiberal.com apurou que mais um meia e um atacante de lado de campo seriam os alvos bicolores.

Regulamento

Na Série C, o Regulamento Específico da Competição (REC) determina que cada clube poderia inscrever até 40 jogadores até o dia 25 de agosto. A partir de então, cada nova contratação significa a substituição de algum jogador já inscrito - ou seja, para cada atleta recém-chegado, alguém deve ser dispensado ou rebaixado ao time Sub-20 - caso seja elegível para tal.