Paysandu busca mais um meia e presidente espera ter torcida na Curuzu contra o Manaus

O Paysandu ainda busca no mercado peças para o restante da Série C. O clube tem até o dia 15 de setembro para inscrever jogadores e o monitoramento é constante por parte da diretoria bicolor. Em seu perfil no Twitter, o presidente do Papão, Maurício Ettinger, informou que as contratações podem ocorrer a qualquer momento e que saídas do elenco devem acontecer.

“O Paysandu vai seguir no mercado, ainda podemos contratar até 15 de setembro. É provável que a gente feche com mais dois jogadores que estão sendo monitorados. Também deve haver saídas no elenco”, publicou.

A equipe de OLiberal apurou com fontes internas do clube, que mais um meia e um atacante de lado estão na mira do clube bicolor. Nesta semana o Papão oficializou a contratação do meia Willian Fazendinha, que estava disputando a Série D pelo Castanhal.

Elogio do “chefe”

O mandatário alviceleste utilizou o Twitter também para elogiar atletas, técnico Roberto Fonseca e sua comissão técnica pela vitória contra o Santa Cruz-PE, no último final de semana.

“Aproveito para parabenizar o grupo, professor Roberto Fonseca e sua comissão pela grande vitória de domingo. Demos um passo muito importante para conquistar o primeiro objetivo que é a classificação. Hoje temos a mesma pontuação do líder da chave, apenas com uma vitória a menos”, escreveu.

Torcida nos jogos

O clube reabriu os portões do Estádio da Curuzu no último sábado para os torcedores do papão, que puderam acompanhar o treino da equipe. Nesta semana a diretoria do Papão divulgou um protocolo para a volta de profissionais da imprensa aos treinamentos do clube, mas o presidente bicolor aguarda a decisão da volta dos torcedores ao estádio. Ettinger informou que a segurança da torcida será em primeiro lugar e que cumprirá os protocolos de forma integral.

“Estamos acompanhando todos os fatos que envolvem a volta do público aos estádios. Esperamos que isso já ocorra no nossos próximo jogo em Belém, contra o Manaus-AM. Vamos aguardar as decisões das autoridades, mas posso adiantar que faremos tudo com muita segurança e responsabilidade”, finalizou.