Pets: Paysandu fará campanha de adoção em jogo contra Itupiranga

No próximo dia 17, comemora-se o Dia Mundial do Gato, e o Paysandu preparou sua homenagem aos cães e gatos que fazem parte do cotidiano da população. Em prol da causa animal, o clube vai promover uma série de eventos, que vão desde a conscientização sobre os cuidados, até o incentivo à adoção, em parceria com o projeto Peludinhos, da Universidade Federal do Pará, a partir do próximo jogo, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paraense, contra o Itupiranga, em Belém.

Antes da bola rolar, os jogadores vão entrar em campo com os pets que fazem parte do projeto e esperam um lar. Qualquer torcedor poderá fazer a adoção, basta o interessado entrar em contato com a organização do projeto, que mantem um abrigo nas instalações da UFPA, e conta com a ajuda de voluntários para dar alimentação e cuidados higiênicos, segundo explica a Coordenadora, Elizabeth Pires.

“Não trabalhamos com resgate, apenas com animais que nasceram no espaço ou foram abandonados. A filosofia do projeto é a dignidade animal, então nós alimentamos diariamente todos os animais, os que vivem livres e os que vivem dentro de um espaço de recolhimento. Todos recebem nossos cuidados e a saúde deles é monitorada”, explica.

Auxílio vem através de doações da sociedade civil

Todos os animais recolhidos e assistidos pelo projeto Peludinhos recebem atendimento frequente de veterinários, que fazem intervenções quando há necessidade de cuidados, internação, cirurgia, tratamento para câncer, etc. Um dos objetivos também é diminuir a população animal no campus. Daí a necessidade de se fazer eventos para estimular a adoção e dar aos animais uma condição de vida pautada no amor e carinho.

“É muito importante que aconteça essa adoção não só para que eles tenham um lar, uma referência afetiva, que esse é outro ponto importante, não apenas a saúde física, mas a saúde emocional desse animal, e com isso diminuir os riscos de adoecimento e que também eles não fiquem esquecidos. Infelizmente alguns fecham seu ciclo conosco. Temos muitos animais idosos, cuidamos deles até os últimos momentos, com toda assistência e amor possível, dentro daquilo que eles precisam”.

Hoje, a maior demanda do projeto, que é bancado pela sociedade civil, é por voluntários que colaborem com ração, material de limpeza, medicamentos, consultas e exames. “São esses doadores que nos ajudam, que promovem a sobrevivência deles. Nós somos apenas intermediários e voluntários que ficam aqui todos os dias até tarde da noite cuidando deles, para que tenham oportunidades, assim como qualquer outro animal que tem um lar”, finaliza a coordenadora.

Interessados pode entrar em contato

Quem tiver interesse pode entrar em contato direto com o projeto Peludinhos através do número (91) 991753009 ou pelo perfil @projetopeludinhosufpa no Instagram. Vale destacar que, no início deste ano, o Paysandu acolheu alguns gatos que apareceram no Banpará Curuzu e se instalaram pelas dependências do estádio. Diariamente, os gatinhos são alimentados por funcionários do clube. Todos já passaram por vermifugação. Posteriormente, novamente em parceria com o projeto Peludinhos, o clube vai promover uma feira de adoção de animais.