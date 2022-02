Dioguinho e Ricardinho retornam e Paysandu divulga relacionados para jogo com Itupiranga

O Paysandu terá o retorno de três jogadores para a partida contra o Itupiranga, pela sexta rodada do Campeonato Paraense 2022. De acordo com a assessoria de comunicação do clube, o volante Christian, o meia Ricardinho e o atacante Dioguinho estão bem fisicamente e foram relacionados para o confronto.

Na manhã desta terça-feira (15), os atletas finalizaram a preparação para a partida contra o Crocodilo. Ao final do treino, os jogadores começaram a concentração no hotel do clube, que fica no estádio da Curuzu, em Belém.

O técnico Márcio Fernandes dirigiu um trabalho tático. Em seguida, os atletas treinaram jogadas de bolas paradas, cruzamentos e finalizações.

Apesar dos retornos ao time titular, o Paysandu segue com dois desfalques importantes. O volante Bileu, que se recupera de um estiramento no joelho direito, e o atacante Henan, lesionado na região do peitoral maior, continuam sob os cuidados dos médicos e fisioterapeutas do clube.

Quando é o jogo Paysandu x Itupiranga?

Paysandu e Itupiranga se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.

Veja a lista de relacionados para o duelo entre Paysandu e Itupiranga