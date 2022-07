Pesquisa nacional mostra que Paysandu é o 'segundo time' mais citado entre clubes da Região Norte

Uma nova perspectiva sobre as torcidas de futebol no país mostra que cada vez mais os brasileiros costumam torcer por dois times distintos. No topo das paixões duplicadas, Flamengo e Corinthians lideram a lista de combinações, mas um representante da região norte tem chamado a atenção: o Paysandu é o terceiro da lista, quando agregado à torcida flamenguista, além de ter sido o quinto clube mais citado como 'segundo time', na opinião dos brasileiros.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A constatação vem através de pesquisa encomendada pelo O GLOBO/Ipec, que ouviu 2000 torcedores entre os dias 1º e 5º de julho, em 128 municípios do Brasil. Ao todo, 11,2% dos entrevistados disseram torcer para dois times no Brasil. Flamengo e Corinthians representam a combinação mais frequente, enquanto o Palmeiras é o mais mencionado como 'segundo time', com 1,6% das respostas, seguido por Flamengo, Corinthians, São Paulo e Paysandu.

Para chegar no resultado, o instituto perguntou aos entrevistados se eles torciam ou tinham a simpatia por algum clube brasileiro, podendo responder até dois nomes. O resultado é uma mistura de paixões, algumas delas no mesmo estado, clubes tradicionais e um misto de times com diferentes regiões de origem. De toda região norte, o Paysandu é o time mais lembrado, quando associado ao Flamengo, respondido por 0,6% dos entrevistados.

A torcida rubro-negra ainda é a mais volumosa na pesquisa, seja na combinação com outros clubes, seja no quesito 'fidelidade'. De acordo com o levantamento, o Flamengo é o segundo time mais mencionado entre os que torcem para uma única agremiação, com 81,2% das respostas, atrás somente do Grêmio, com 90,6%. A dualidade com o Palmeiras também é bastante fomentada. Ao todo, 21,9% dos torcedores que colocam o Palmeiras na condição de primeiro clube, revelaram torcer também para o time carioca.

SAIBA MAIS



Por outro lado, quando o rubro-negro é a segunda opção, quase 30% declarou torcer antes para o Corinthians e apenas 7,1% se diz palmeirense. Além do Paysandu, a pesquisa também revela que equipes do Nordeste, como Vitória/BA, Santa Cruz/PE e Ceará/CE também foram mais lembradas por torcedores que possuem dois times, do que por torcedores 'unilaterais'.

Para o colunista e especialista em Finanças do Futebol do Globo, Rodrigo Capelo, a reflexão da pesquisa aponta para um fenômeno muito além da simpatia. Ela mostra que o torcedor brasileiro, no eixo Rio-São Paulo, tende a escolher grandes clubes como um modelo de 'evolução' no esporte, enquanto nas demais regiões o consumo é dividido entre clubes nacionais e estaduais.

"Porque o torcedor deles vai dividir atenção e o bolso com outro clube. Só que é uma situação super complexa. Envolve desde as transmissões pelas rádios nos anos 40, 50 e 60; de TV nos 70, 80 e 90, e acesso a dinheiro. Esses clubes foram alijados da primeira divisão durante muito tempo. O torcedor do Pará gosta muito do Paysandu, mas quer acompanhar futebol do primeiro escalão. Do ponto de vista do Paysandu, nem chega a ser uma falha dele. Tem a ver com contexto político, econômico e social", ressalta.