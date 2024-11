'Payternidade' e leão bicolor: Veja os memes da vitória do Paysandu sobre o Vila Nova-GO

A vitória do Paysandu sobre o Vila Nova-GO no último domingo (24), pela última rodada da Série B de 2024, agitou a torcida bicolor nas redes sociais. Entre as zoeiras da torcida alviceleste, duas parecem ter chamado mais atenção: a "payternidade" do Lobo e o leão que "virou a casaca".

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O primeiro meme diz respeito ao histórico recente de bons resultados do Papão sobre o Vila Nova. Depois de conquistar o título da Copa Verde sobre o Tigre em 2022, o Bicola repetiu a dose neste ano, goleando o adversário colorado em duas oportunidades e faturando, novamente, o torneio regional. A vitória alviceleste no domingo aumentou ainda mais a invencibilidade paraense no confronto direto: já são sete jogos seguidos sem perder.

VEJA MAIS

As redes sociais oficiais do Paysandu, claro, não esqueceram disso. O clube postou uma foto em que Esli García, artilheiro do time na Série B, e o Lobo Mau, mascote do clube, apontam para o placar eletrônico do Mangueirão, que registrava a vitória bicolor.

A cena repetiu o gesto de Jacy Maranhão na partida contra o Botafogo-PB, na Série C do ano passado.

Jacy Maranhão aponta placar que indica vitória bicolor sobre o Botafogo-PB (Imagem/Reprodução - Jorge Luís Totti/Paysandu)

Outra cena inusitada que chamou a atenção foi a presença de um leão de pelúcia - mascote do Remo, maior rival bicolor - no meio da torcida do Paysandu. A diferença é que o leão estava com a camisa alviceleste. A imagem gerou muita repercussão nas redes.

Também nas contas oficiais nas redes sociais, o Paysandu fez um "meme pack", tradicional sequência de memes produzidos em cada vitória bicolor. Confira: