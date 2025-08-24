Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

O Paysandu entra em campo neste domingo (24), às 16h, no Estádio da Curuzu, para enfrentar o Operário-PR pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Papão não vence há cinco rodadas, desde a goleada por 5 a 2 sobre o Coritiba-PR, e precisa voltar a conquistar um resultado positivo para manter as chances de sair da zona de rebaixamento.

No entanto, a situação dos bicolores não é simples: mesmo com uma vitória no domingo, o time ainda dependerá de outros resultados para terminar a rodada fora da “degola”. O Paysandu pode alcançar o 16º lugar na tabela com uma vitória sobre o Operário-PR, desde que nenhum concorrente direto some três pontos e o Amazonas não o ultrapasse no saldo de gols.

Se o América-MG vencer o Goiás no sábado, o Papão saberá que não sairá do Z-4 nesta rodada. Caso o Coelho empate ou perca, o Paysandu pode deixar a zona de rebaixamento com a vitória e torcer por resultados negativos de Volta Redonda e Botafogo-SP para permanecer fora dos quatro últimos.

O Amazonas, único time com chance de recolocar o Paysandu no Z-4, precisa vencer o Avaí fora de casa e superar uma diferença de saldo de dois gols. O Lobo não fica fora do Z4 desde a 18ª rodada, quando empatou por 1 a 1 com o Amazonas-AM, fora de casa.

Atualmente na 19ª colocação da Série B, com apenas 21 pontos, o Paysandu contará com o apoio da Fiel Bicolor para superar o Operário. Embora o time tenha sofrido duas derrotas seguidas para Vila Nova-GO e Chapecoense-SC, o impacto na tabela foi aliviado, já que as equipes que lutam para fugir do Z4 também não conseguiram bons resultados, tendo perdido ou empatado seus jogos.

Mesmo vindo de resultados ruins, o Papão pode se apoiar na vantagem de nunca ter sido derrotado pelo Fantasma da Vila em jogos disputados em Belém. Na capital paraense, as equipes se enfrentaram duas vezes, com uma vitória do Paysandu e um empate. A primeira vitória do bicolor sobre os paranaenses aconteceu na partida de volta da segunda fase da Copa do Brasil de 2016, quando venceu por 2 a 0, garantindo a classificação para a fase seguinte da competição.

Times

Paysandu

O Paysandu sofreu uma perda importante nesta semana com a saída do zagueiro Luan Freitas, que vai defender as cores do Juventude-RS, da Série A do Campeonato Brasileiro. Além dele, o volante Leandro Vilela deve desfalcar a equipe para este confronto, pois está em tratamento de uma lesão muscular, cuja gravidade ainda não foi confirmada.

Como alternativa para as lacunas deixadas no sistema defensivo, o técnico Claudinei Oliveira deve retornar com Bryan Borges ou Edilson para a vaga de Luan Freitas, que vinha sendo utilizado como lateral-direito. Já para a vaga de Vilela, Anderson Leite surge como a opção, caso o jogador seja mesmo vetado, visto que Ronaldo Henrique — substituto natural — levou o terceiro amarelo na última partida e cumpre suspensão.

Para a partida, o técnico bicolor poderá contar com o retorno do atacante Edinho, que já treina normalmente com o elenco após se recuperar de uma lesão que o manteve afastado por quase um ano. Além de Edinho, há grande expectativa para o retorno de Rossi, que não atua desde o empate contra o Atlético-GO, na 16ª rodada da competição.

Operário-PR

Já o Operário-PR tem 27 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela de classificação, mantendo uma vantagem de cinco pontos sobre o Volta Redonda, que é o primeiro clube na zona de rebaixamento, onde está o Paysandu. O time paraense, com 21 pontos, é o vice-lanterna.

O Fantasma chega ao seu segundo jogo seguido sem vitória após a derrota para o Goiás por 2 a 1 na última rodada. De volta ao Estádio Germano Krüger, a equipe paranaense enfrentou o Avaí e empatou em 0 a 0.

Além de não conseguir voltar a vencer, o time ainda terá desfalques importantes para o confronto contra o Papão. O volante Índio e o zagueiro Joseph receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Avaí e estão suspensos. Além disso, o atacante Rodrigo Rodrigues acertou sua transferência para o Coritiba e não defenderá mais o clube paranaense.

Ficha Técnica

Paysandu x Operário-PR

Série B do Brasileirão – 23ª rodada

Data: 24/08/2025

Horário: 16h

Local: Estádio Curuzu

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, André Lima e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira.

Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Miranda, Nilson Júnior e Cristiano; Zuluaga, Kauã Gomes, Neto Paraíba e Boschilia; Vinícius Mingotti e Ademilson (Daniel Amorim). Técnico: Alex de Souza.