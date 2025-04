Paysandu e Águia se preparam para mais um capítulo na semifinal do Parazão

Agora é valendo vaga na final! Paysandu e Águia de Marabá se enfrentam hoje, às 20h, no Mangueirão, pela semifinal do Campeonato Paraense 2025, em jogo único que promete fortes emoções. As equipes duelam nesta fase pelo quarto ano seguido, com leve vantagem para o time bicolor, o Papão, levou a melhor em 2022 e 2024, enquanto o Águia, avançou em 2023, ano do seu inédito título.

O Paysandu, comandado por Luizinho Lopes, busca confirmar o favoritismo. A vitória garante não só a final, mas também uma importante carga moral para a estreia no Brasileirão, no fim de semana, contra o Athlético Paranaense, em Belém. Já o Águia, sob o comando de Silvio Criciúma, aposta em sua força defensiva e na capacidade de superação para surpreender o Lobo e disputar a decisão.

Ambos os técnicos chegam pela primeira vez à semifinal e têm mostrado serviço. Luizinho Lopes, que assumiu o Paysandu no início do ano, mantém a equipe invicta, com cinco vitórias e três empates, além de um futebol ofensivo e envolvente. O time vem de uma vitória tranquila sobre o Capitão Poço nas quartas e tem no ataque os seus destaques.

Rossi, o "Búfalo" da Curuzu, lidera as participações em gols, com 11 contribuições: sete gols (três pelo Parazão e quatro pela Copa Verde, onde é artilheiro) e quatro assistências. Nicolas, por sua vez, é o artilheiro da temporada e também o goleador máximo do estadual, com cinco gols.

O Águia chega embalado após uma classificação dramática nos pênaltis contra o Bragantino, em um jogo de alta exigência física, o que pode ser considerado bom para o adversário. A equipe se destaca pela organização defensiva e resistência sob pressão, tendo no experiente goleiro Axel, herói da classificação ao defender um dos pênaltis decisivos, um de seus pilares.

No último confronto entre as equipes, pela primeira fase, viu-se uma partida bastante aberta, com ambos os times propondo jogo. O Paysandu venceu por 4 a 2 em Marabá. Agora, com a vaga na final em jogo, a expectativa é de um duelo mais equilibrado no Mangueirão. O Papão aposta na força do elenco e no fator casa, enquanto o Azulão confia na segurança de Axel e no espírito de superação. O palco está montado para um grande jogo no Mangueirão.

FICHA TÉCNICA

Paysandu x Águia de Marabá – semifinal do Parazão 2025

Data: 01/04/2025

Hora: 20h

Local: Estádio Mangueirão

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva (MAS)

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Emanoel Ferreira do Amaral Junior

Quarto árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro

VAR: Fernando Antonio Mendes

Prováveis escalações:

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan Borges, Quintana, R. Martínez e PK; Leandro Vilela, Marlon (Giovanni) e Matheus Vargas; Rossi, Delvalle (Borasi) e Nicolas.

Técnico: Luizinho Lopes.

Águia de Marabá: Axel, Bruno Limão, Lucão, Alan Pires, Lucas Silva, Janderson, Jonata, Kokry, Matheus Miranda, Erico Junior, Dóda.

Técnico: Silvio Criciúma