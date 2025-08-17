Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona Além de Claudinei Oliveira, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas O Liberal 17.08.25 7h00 Garcez deve ser titular mais uma vez hoje (Ascom Paysandu) O Paysandu volta a campo neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marca mais um capítulo na extensa luta bicolor para deixar a zona de rebaixamento e evitar o risco de retorno à Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O time paraense chega pensando positivo, apesar dos pesares. Depois de viver seu pior início de campeonato — foram 11 rodadas sem vencer e apenas a vitória na 12ª, já sob o comando de Claudinei Oliveira e com a chegada de dez reforços —, o Papão conseguiu emendar uma série de nove partidas de invencibilidade, que trouxe novo ânimo à torcida e ao clube. Mas a sequência foi interrompida na rodada passada, com derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, na Curuzu lotada. VEJA MAIS Como ficarão Remo e Paysandu no fair play financeiro? Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado' O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021 Mesmo com a sequência positiva, o peso do início ruim ainda mantém o Paysandu atolada há rodadas na zona de rebaixamento da competição. A distância para sair do Z-4 segue pequena, a toda rodada existe a expectativa de que o time bicolor saia, mas sempre acontece algo que o impede de deixar o Z-4. Cada ponto perdido custa caro. E, para complicar, o time não terá o treinador Claudinei Oliveira à beira do Gramado. Ele passou por uma cirurgia na sexta-feira e só retorna aos trabalhos na próxima semana. Dentro de campo, a expectativa é pelo retorno do volante Anderson Leite, que cumpriu suspensão e deve formar dupla com Leandro Vilela no meio. Na lateral-direita, Luan Freitas deve continuar improvisado, mesmo com Edilson e Bryan à disposição. No ataque, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas. Se não jogar, Marlon e Garcez deverão atuar nas pontas, com Diogo Oliveira centralizado, a esperança de gols do Papão. A Chapecoense, quarta colocada, também joga sob pressão: quer vencer para se manter no G-4. Um triunfo do Papão, no entanto, pode acabar ajudando o rival Remo, já que a Chape é concorrente direta do Leão na parte de cima da tabela. O paraense Giovani Augusto deve ser o titular na criação de jogadas, e Neto Pessoa o homem do ataque verde para o jogo. Ficha técnica Chapecoense x Paysandu 17/08, 16h (de Brasília) Série B – 22ª rodada Arena Condá, Chapecó (SC) Prováveis escalações Chapecoense – Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Clar; Giovani Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo. Paysandu – Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: . 