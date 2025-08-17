Paysandu visita a Chapecoense para tentar, enfim, deixar a maldita zona

O Paysandu volta a campo neste domingo (17), às 16h (horário de Brasília), contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo marca mais um capítulo na extensa luta bicolor para deixar a zona de rebaixamento e evitar o risco de retorno à Série C.

O time paraense chega pensando positivo, apesar dos pesares. Depois de viver seu pior início de campeonato — foram 11 rodadas sem vencer e apenas a vitória na 12ª, já sob o comando de Claudinei Oliveira e com a chegada de dez reforços —, o Papão conseguiu emendar uma série de nove partidas de invencibilidade, que trouxe novo ânimo à torcida e ao clube. Mas a sequência foi interrompida na rodada passada, com derrota por 1 a 0 para o Vila Nova, na Curuzu lotada.

Mesmo com a sequência positiva, o peso do início ruim ainda mantém o Paysandu atolada há rodadas na zona de rebaixamento da competição. A distância para sair do Z-4 segue pequena, a toda rodada existe a expectativa de que o time bicolor saia, mas sempre acontece algo que o impede de deixar o Z-4. Cada ponto perdido custa caro. E, para complicar, o time não terá o treinador Claudinei Oliveira à beira do Gramado. Ele passou por uma cirurgia na sexta-feira e só retorna aos trabalhos na próxima semana.

Dentro de campo, a expectativa é pelo retorno do volante Anderson Leite, que cumpriu suspensão e deve formar dupla com Leandro Vilela no meio. Na lateral-direita, Luan Freitas deve continuar improvisado, mesmo com Edilson e Bryan à disposição. No ataque, Rossi ainda é dúvida por conta de uma lesão na coxa que o tirou das últimas cinco partidas. Se não jogar, Marlon e Garcez deverão atuar nas pontas, com Diogo Oliveira centralizado, a esperança de gols do Papão.

A Chapecoense, quarta colocada, também joga sob pressão: quer vencer para se manter no G-4. Um triunfo do Papão, no entanto, pode acabar ajudando o rival Remo, já que a Chape é concorrente direta do Leão na parte de cima da tabela. O paraense Giovani Augusto deve ser o titular na criação de jogadas, e Neto Pessoa o homem do ataque verde para o jogo.

Ficha técnica

Chapecoense x Paysandu

17/08, 16h (de Brasília)

Série B – 22ª rodada

Arena Condá, Chapecó (SC)

Prováveis escalações

Chapecoense – Léo Vieira; Eduardo Doma, Bruno Leonardo e João Paulo; Maílton, Rafael Carvalheira, Bruno Matias, Clar; Giovani Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

Paysandu – Gabriel Mesquita; Luan Freitas, Thalisson, Novillo e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Denner; Marlon, Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: .