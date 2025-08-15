Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado' O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021 O Liberal 15.08.25 16h49 Anderson Leite contra o Athletico Paranaense (Jorge Luís Toti/Paysandu) A velha “lei do ex” é um clássico do futebol, e Anderson Leite está pronto para ser invocado neste domingo (17), na Arena Condá. O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021. Em uma partida que pode marcar a saída do Papão da zona de rebaixamento da Série B, o jogador revelou motivação extra para o reencontro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Estou muito motivado, pelo fato de ter jogado lá também. É uma sensação diferente, espero fazer um grande jogo e, se Deus permitir, ter a velha lei do ex", afirmou Anderson, em coletivo antes da viagem a Chapecó. VEJA MAIS [[(standard.Article) Como ficarão Remo e Paysandu no fair play financeiro?]] Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4 O Paysandu embarcou na manhã desta sexta-feira (15) para Santa Catarina. A equipe bicolor enfrenta a Chape pela 22ª rodada da Série B, num confronto entre uma equipe desesperada para sair da zona e outra que luta pelo acesso, na quarta colocação. Com 21 pontos, o Papão é o vice-lanterna da competição, um ponto atrás do Volta Redonda, primeira equipe fora do Z-4, e um à frente do Amazonas, lanterna. A vitória pode representar um rompimento momentâneo e, dependendo dos outros resultados, a saída da zona incômoda. Apesar da derrota na rodada passada, quando perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova na Curuzu lotada e viu ruir uma sequência invicta de nove partidas, Anderson, que tem oito jogos e um gol com a camisa bicolor, enxerga o momento com otimismo. "Lembro quando chegou, a gente tinha 4 pontos em 11 jogos. Ficamos nove invictos. Não é perdido porque um jogo que está tudo errado. Estamos muito próximos de sair. O campeonato não acabou contra o Vila Nova e não vai acabar com a Chapecoense. Cada jogo é uma final", ressaltou. Com perfil de liderança, o atleta revelou que seu papel dentro do grupo vai além das quatro linhas. “É um perfil desde a base, de liderança, de motivador. Acho que é um papel importante dentro do elenco. É um perfil que tenho desde novo, não é algo pra fazer média. Até porque, em todos os clubes que joguei, fui um cara líder, capitão”, disse Anderson. O duelo entre Chapecoense e Paysandu está marcado para as 16h de domingo (17), na Arena Condá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU SÉRIE B Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado' O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021 15.08.25 16h49 FUTEBOL Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4 15.08.25 13h10 RECEITA Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense Mesmo sem o comandante Claudinei Oliveira, o zagueiro argentino garante que a confiança do grupo segue alta para tentar, mais uma vez, sair do Z-4 nessa rodada 14.08.25 19h30 Futebol Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4 Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa 14.08.25 19h04 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00