Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado'

O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021

O Liberal
fonte

Anderson Leite contra o Athletico Paranaense (Jorge Luís Toti/Paysandu)

A velha “lei do ex” é um clássico do futebol, e Anderson Leite está pronto para ser invocado neste domingo (17), na Arena Condá. O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021. Em uma partida que pode marcar a saída do Papão da zona de rebaixamento da Série B, o jogador revelou motivação extra para o reencontro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

"Estou muito motivado, pelo fato de ter jogado lá também. É uma sensação diferente, espero fazer um grande jogo e, se Deus permitir, ter a velha lei do ex", afirmou Anderson, em coletivo antes da viagem a Chapecó.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Como ficarão Remo e Paysandu no fair play financeiro?]]

image Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números
Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4

O Paysandu embarcou na manhã desta sexta-feira (15) para Santa Catarina. A equipe bicolor enfrenta a Chape pela 22ª rodada da Série B, num confronto entre uma equipe desesperada para sair da zona e outra que luta pelo acesso, na quarta colocação. Com 21 pontos, o Papão é o vice-lanterna da competição, um ponto atrás do Volta Redonda, primeira equipe fora do Z-4, e um à frente do Amazonas, lanterna. A vitória pode representar um rompimento momentâneo e, dependendo dos outros resultados, a saída da zona incômoda.

Apesar da derrota na rodada passada, quando perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova na Curuzu lotada e viu ruir uma sequência invicta de nove partidas, Anderson, que tem oito jogos e um gol com a camisa bicolor, enxerga o momento com otimismo.

"Lembro quando chegou, a gente tinha 4 pontos em 11 jogos. Ficamos nove invictos. Não é perdido porque um jogo que está tudo errado. Estamos muito próximos de sair. O campeonato não acabou contra o Vila Nova e não vai acabar com a Chapecoense. Cada jogo é uma final", ressaltou.

Com perfil de liderança, o atleta revelou que seu papel dentro do grupo vai além das quatro linhas. “É um perfil desde a base, de liderança, de motivador. Acho que é um papel importante dentro do elenco. É um perfil que tenho desde novo, não é algo pra fazer média. Até porque, em todos os clubes que joguei, fui um cara líder, capitão”, disse Anderson.

O duelo entre Chapecoense e Paysandu está marcado para as 16h de domingo (17), na Arena Condá.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

paysandu

série b
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

SÉRIE B

Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado'

O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021

15.08.25 16h49

FUTEBOL

Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números

Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4

15.08.25 13h10

RECEITA

Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense

Mesmo sem o comandante Claudinei Oliveira, o zagueiro argentino garante que a confiança do grupo segue alta para tentar, mais uma vez, sair do Z-4 nessa rodada

14.08.25 19h30

Futebol

Série B: Paysandu aposta no bom desempenho como visitante para sair do Z4

Embora tenha perdido a invencibilidade de nove partidas ao cair em casa para o Vila Nova, o Papão mostra evolução quando o assunto é jogo fora de casa

14.08.25 19h04

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano

Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025

15.08.25 7h00

Futebol

Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida'

Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul

15.08.25 9h25

Sem saudades!

Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira

Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída

13.08.25 11h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

15.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda