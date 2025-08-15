Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado'

A velha “lei do ex” é um clássico do futebol, e Anderson Leite está pronto para ser invocado neste domingo (17), na Arena Condá. O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021. Em uma partida que pode marcar a saída do Papão da zona de rebaixamento da Série B, o jogador revelou motivação extra para o reencontro.

"Estou muito motivado, pelo fato de ter jogado lá também. É uma sensação diferente, espero fazer um grande jogo e, se Deus permitir, ter a velha lei do ex", afirmou Anderson, em coletivo antes da viagem a Chapecó.

O Paysandu embarcou na manhã desta sexta-feira (15) para Santa Catarina. A equipe bicolor enfrenta a Chape pela 22ª rodada da Série B, num confronto entre uma equipe desesperada para sair da zona e outra que luta pelo acesso, na quarta colocação. Com 21 pontos, o Papão é o vice-lanterna da competição, um ponto atrás do Volta Redonda, primeira equipe fora do Z-4, e um à frente do Amazonas, lanterna. A vitória pode representar um rompimento momentâneo e, dependendo dos outros resultados, a saída da zona incômoda.

Apesar da derrota na rodada passada, quando perdeu por 1 a 0 para o Vila Nova na Curuzu lotada e viu ruir uma sequência invicta de nove partidas, Anderson, que tem oito jogos e um gol com a camisa bicolor, enxerga o momento com otimismo.

"Lembro quando chegou, a gente tinha 4 pontos em 11 jogos. Ficamos nove invictos. Não é perdido porque um jogo que está tudo errado. Estamos muito próximos de sair. O campeonato não acabou contra o Vila Nova e não vai acabar com a Chapecoense. Cada jogo é uma final", ressaltou.

Com perfil de liderança, o atleta revelou que seu papel dentro do grupo vai além das quatro linhas. “É um perfil desde a base, de liderança, de motivador. Acho que é um papel importante dentro do elenco. É um perfil que tenho desde novo, não é algo pra fazer média. Até porque, em todos os clubes que joguei, fui um cara líder, capitão”, disse Anderson.

O duelo entre Chapecoense e Paysandu está marcado para as 16h de domingo (17), na Arena Condá.