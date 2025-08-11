Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

BID confirma renovação de Tomás Rincón com o Santos até o fim de 2026

Estadão Conteúdo

O Boletim Informativo Diário (BID) da CBF registrou nesta segunda-feira a extensão contratual do volante Tomás Rincón com o Santos. Inicialmente com vínculo válido até agosto de 2026, a renovação prorrogou o compromisso do venezuelano até dezembro do mesmo ano, contemplando ainda uma atualização salarial em relação ao acordo anterior. A extensão ocorre em um momento estratégico para o clube, que mantém o meio-campista como peça importante no elenco.

Rincón chegou ao Santos em agosto de 2023, após passagem pelo futebol italiano, e rapidamente assumiu um papel de liderança no meio-campo da equipe. Apesar de ter participado de uma temporada difícil, que culminou com o rebaixamento à Série B, o jogador consolidou sua importância, atuando com regularidade e oferecendo experiência para o grupo.

Na temporada 2024, contudo, Rincón perdeu espaço entre os titulares, em um período marcado por ajustes e mudanças na equipe. Já em 2025, com a chegada do técnico Cleber Xavier, o volante voltou a figurar como uma opção frequente na escalação inicial, participando de 24 jogos até o momento, sendo 17 deles como titular, embora sem registrar gols ou assistências.

A renovação formalizada no BID permite que o Santos conte com o atleta até o final do próximo ano, garantindo estabilidade e experiência para a equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com o novo contrato regularizado, Rincón deve estar à disposição para o confronto deste domingo com o Vasco, às 16h (de Brasília), no MorumBis, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Santos FC

Tomás Rincón

contrato
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Campeão com o Paysandu, lateral encerra a carreira de jogador após 16 anos

O lateral-esquerdo Bruno Collaço informou em sua rede social que pendurou as chuteiras

11.08.25 20h48

Copa da Juventude

Remo conquista títulos no sub-10 e sub-18 da Copa da Juventude

Equipes venceram finais disputadas na Arena Águia, em Ananindeua

11.08.25 18h06

SÉRIE B

Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar'

Atacante marcou na vitória sobre o América-MG e destaca confiança no trabalho do técnico António Oliveira

11.08.25 16h55

Adrenalina

Baiano - o arquiteto das emoções sobre duas rodas

Ele é construtor de pistas de motocross e transformou a paixão em profissão.

11.08.25 14h43

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (11/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Jogos pelas Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol nesta segunda-feira

11.08.25 7h00

Futebol

Série B: Veja o que o Paysandu precisa fazer para sair da zona de rebaixamento hoje

Time paraense enfrenta o Vila Nova-GO nesta segunda-feira (11), às 21h30, no Estádio Curuzu, em Belém

11.08.25 10h45

Futebol

Com Daniel Paulista, ex-Remo, Sport-PE volta a vencer após 141 dias

Time superou o Grêmio no último domingo (10), em duelo válido pela 19ª rodada da Série A

11.08.25 11h15

ENTENDA

Transfer Ban: por que o Paysandu foi punido pela FIFA e não pode contratar?

Entenda o imbróglio envolvendo a punição do Papão na Fifa.

11.08.25 14h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda