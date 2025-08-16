Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B Estadão Conteúdo 16.08.25 22h52 A crise do Athletico-PR na Série B do Campeonato Brasileiro parece não acabar. Na noite deste sábado (16), o time paranaense recebeu o Cuiabá na Arena da Baixada, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e ficou no empate de 1 a 1 com o adversário do Mato Grosso. O Athletico dominou a posse de bola e as chances ofensivas, mas além de não ter objetividade no ataque, viu Mendoza perder um pênalti importante, mantendo a pressão na competição nacional. O destino ainda foi cruel: Peixoto fez aos 46, mas Mateusinho empatou aos 48 do segundo tempo. Com o resultado, o time paranaense foi a 27 pontos, chegou a quatro jogos consecutivos sem vitória e parou na 11ª colocação. Do outro lado, com 32, o Cuiabá para em oitavo lugar. O duelo em Curitiba começou com muito estudo entre os adversários, e sem grandes chances de gol. O Athletico dominou a posse de bola e pressionou o Cuiabá em toda a primeira etapa, mas só conseguiu criar um lance de real perigo aos 38, quando Zapelli cobrou falta com categoria e Guilherme Nogueira defendeu. Na volta para o segundo tempo, Odair Hellmann promoveu a entrada de Leozinho, o que deu mais gás à partida. Aos 10, o atacante recebeu pela direita, cortou para o meio e mandou com muito efeito para uma grande defesa de Nogueira. A torcida do Athletico voltou a ter esperanças aos 14, quando Nathan derrubou Viveros na área e o árbitro assinalou pênalti. Entretanto, Mendoza foi para a cobrança e mandou para fora. Aos 23, foi a vez de Viveros aproveitar cruzamento de Esquivel e errar o alvo. O time paranaense seguiu com a bola, mas com um nervosismo que prejudicava na finalização das jogadas. O cenário ficou ainda mais dramático nos minutos finais. Aos 46, Alan Kardec fez a parede para Leozinho, que bateu para defesa de Nogueira. Renan Peixoto ficou com o rebote e mandou para o fundo do gol. Entretanto, aos 48, Gui Mariano lançou em profundidade para Mateusinho, que por cobertura, mandou para o fundo do gol e empatou a partida. O gol gerou muitos protestos da torcida do Athletico-PR, que lançou sinalizadores em campo e paralisou a partida. Com bola em campo, nada mais aconteceu, e o time paranaense segue em fase desesperadora na Série B. As equipes voltam a campo para a 23ª rodada da Série B no próximo final de semana. No sábado (23), o Athletico-PR vai até o Rei Pelé para encarar o CRB, às 20h30. No dia seguinte, no mesmo horário, é a vez do Cuiabá receber o Atlético-GO, na Arena Pantanal. FICHA TÉCNICA ATHLETICO-PR 1 X 1 CUIABÁ ATHLETICO-PR - Santos; Benavídez, Belezi, Arthur Dias e Esquivel; Riquelme (Leozinho), Patrick (Dudu) e Zapelli (Alan Kardec); Luiz Fernando (Isaac), Mendoza (Renan Peixoto) e Viveros. Técnico: Odair Helmann. CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Marcelo Henrique; Calebe, Denilson (Guilherme Mariano) e Lucas Mineiro (De Lucca); Carlos Alberto (Juan Christian), Alisson Safira (Pasadore) e Alejandro Martínez (Max). Técnico: Eduardo Barros. GOLS - Renan Peixoto, aos 46, e Mateusinho, aos 48 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Lucas Mineiro, Jader (Cuiabá). RENDA E PÚBLICO - Não divulgados. ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE). LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Athletico-PR Cuiabá COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Futebol Remo larga na frente mas cede empate ao Cametá, o terceiro em quatro amistosos; veja mais Os azulinos saíram na frente e mesmo com vários jogadores poupados conseguiu assustar o adversário, mas deixou a escapar a vitória no final da partida 29.01.23 12h13 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37