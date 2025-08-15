Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira

O técnico do Paysandu, Claudinei Oliveira, passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal, em um hospital da rede privada de Belém. Segundo apuração da reportagem de O Liberal, a operação transcorreu sem complicações, e o treinador tem previsão de alta hospitalar para este sábado (16).

Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico.

Com isso, o Paysandu terá uma baixa no comando técnico para o confronto diante da Chapecoense-SC, no próximo domingo (17), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor será dirigida pelo auxiliar técnico permanente, Sandro Forner, que contará com o apoio do auxiliar Felipe Oliveira à beira do Gramado.

A expectativa é de que Claudinei Oliveira retorne aos trabalhos na próxima semana, após o período de recuperação pós-operatória.