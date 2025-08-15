Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. O Liberal 15.08.25 18h02 O técnico do Paysandu, Claudinei Oliveira, passou por uma cirurgia na manhã desta sexta-feira (15) para a retirada de um cálculo renal, em um hospital da rede privada de Belém. Segundo apuração da reportagem de O Liberal, a operação transcorreu sem complicações, e o treinador tem previsão de alta hospitalar para este sábado (16). WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. Com isso, o Paysandu terá uma baixa no comando técnico para o confronto diante da Chapecoense-SC, no próximo domingo (17), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe bicolor será dirigida pelo auxiliar técnico permanente, Sandro Forner, que contará com o apoio do auxiliar Felipe Oliveira à beira do Gramado. A expectativa é de que Claudinei Oliveira retorne aos trabalhos na próxima semana, após o período de recuperação pós-operatória. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu série b 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 SÉRIE B Anderson Leite quer ativar 'Lei do ex' contra Chapecoense: 'Estou motivado' O volante do Paysandu, que retorna ao tempo após cumprir suspensão, espera balançar as redes justamente contra a Chapecoense, clube onde viveu bons momentos na carreira entre 2020 e 2021 15.08.25 16h49 FUTEBOL Paysandu é o time que menos venceu na Série B do Brasileiro; veja números Clube bicolor possui um dos piores ataques da Série B e time briga contra o Z4 15.08.25 13h10 RECEITA Novillo diz que Paysandu pode se aproveitar de ponto fraco da Chapecoense Mesmo sem o comandante Claudinei Oliveira, o zagueiro argentino garante que a confiança do grupo segue alta para tentar, mais uma vez, sair do Z-4 nessa rodada 14.08.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44