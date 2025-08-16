Capa Jornal Amazônia
Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B

Remo tenta entrar no G4 da Série B

O Liberal
fonte

Remo encara o Botafogo-SP no Mangueirão (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo está escalado para pegar o Botafogo-SP, neste sábado (16), às 16h, no Mangueirão, pela Série B. O time azulino terá dois desfalques importantes, ambos por contusão.

A equipe paraense entra em campo de olho no G4 da Série B, mas para o confronto diante da Pantera, o Leão Azul não terá o volante Cantillo, com uma lesão grau 2 na coxa direita e o meia Pavani, que sofreu uma contusão grau 1 no bíceps femural esquerdo.

Veja a escalação

