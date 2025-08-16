Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B O Liberal 16.08.25 15h20 Remo encara o Botafogo-SP no Mangueirão (Cristino Martins / O Liberal) O Remo está escalado para pegar o Botafogo-SP, neste sábado (16), às 16h, no Mangueirão, pela Série B. O time azulino terá dois desfalques importantes, ambos por contusão. A equipe paraense entra em campo de olho no G4 da Série B, mas para o confronto diante da Pantera, o Leão Azul não terá o volante Cantillo, com uma lesão grau 2 na coxa direita e o meia Pavani, que sofreu uma contusão grau 1 no bíceps femural esquerdo. Veja a escalação Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO REFORÇO Eduardo Melo e Yago Ferreira já estão em Belém para assinar com o Remo A informação foi confirmada pelo diretor executivo do clube, Marcos Braz 16.08.25 15h38 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20 SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 Futebol António Oliveira pode se aproximar de Daniel Paulista no aproveitamento do Remo Apenas uma vitória separa os dois treinadores: Daniel Paulista somou 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota, enquanto Antônio Oliveira conquistou 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas 15.08.25 20h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÉRIE B Remo recebe Botafogo-SP no Mangueirão para tentar retornar ao G-4 da Série B Time azulino conta com retornos importantes e apoio da torcida para tentar quebrar tabu contra adversário paulista 16.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 16.08.25 7h00 Mercado Remo mira atacantes do Botafogo e ex-Atlético-GO para reforçar elenco, diz jornalista Clube azulino teria como alvo Matheus Peixoto, ex-Atlético-GO, e Gonzalo Mastriani, do Fogão 14.08.25 12h41 FUTEBOL Com dois desfalques, Remo está escalado para enfrentar o Botafogo-SP pela Série B Remo tenta entrar no G4 da Série B 16.08.25 15h20