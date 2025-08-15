Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. Caio Maia 15.08.25 20h49 Presidência do Vasco investiga caso de assédio sexual. (Rafael Ribeiro / Vasco.com.br) O Vasco da Gama abriu uma sindicância interna para investigar uma denúncia de assédio sexual apresentada por uma ex-funcionária contra um gestor da área financeira do clube. A medida foi anunciada nesta sexta-feira (15) pelo clube carioca, após a acusação ter sido registrada na 17ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. A investigação foi determinada pelo presidente Pedrinho quando a diretoria foi informada sobre o caso, em 4 de agosto. O boletim de ocorrência havia sido registrado quatro dias antes, em 31 de julho, mesmo dia em que a denunciante foi desligada do clube. A ex-funcionária, que trabalhava na secretaria do Vasco, relatou à polícia um suposto caso de assédio sexual ocorrido no ano passado. O funcionário acusado continua trabalhando no clube. Em maio deste ano, a mesma ex-funcionária já havia utilizado o canal interno do Vasco para denunciar outro caso de assédio moral e sexual envolvendo uma de suas superioras na Secretaria. Esta primeira acusação resultou na demissão da pessoa denunciada em 13 de junho, sendo o caso considerado encerrado por ambas as partes. Segundo fontes ligadas ao clube, o desligamento da denunciante não teria relação com a primeira denúncia que ela havia feito. O Vasco não divulgou detalhes específicos sobre o conteúdo da nova denúncia ou sobre os procedimentos adotados internamente além da abertura da sindicância. Em comunicado oficial, o clube afirmou estar "adotando o procedimento legal" previsto para situações desta natureza e se colocou à disposição das autoridades policiais para colaborar com as investigações. "O Club de Regatas Vasco da Gama, mantendo o seu compromisso com a transparência, informa que, ao tomar conhecimento das denúncias de assédio, o presidente Pedrinho determinou, no início do mês, a abertura imediata de uma sindicância interna para a apuração dos fatos. O clube está adotando o procedimento legal previsto para situações como a noticiada, além de se colocar à disposição da autoridade policial para contribuir com as investigações. O Vasco da Gama reafirma que a prática de qualquer tipo de assédio é inadmissível e não condiz com a história e os valores da instituição. Por fim, o clube repudia o vazamento de documentos que expõem dados e informações sigilosas, o que não apenas causa constrangimento à denunciante, mas também prejudica as investigações em curso", diz a nota oficial do Vasco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia vasco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Vasco investiga denúncia de assédio sexual contra gestor financeiro Ex-funcionária registrou boletim de ocorrência. Presidente Pedrinho determinou apuração interna dos fatos. 15.08.25 20h49 Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/08) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 20h00 Campeonato Argentino Racing x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (15/08) pelo Campeonato Argentino Racing Club x Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 15.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Amazonas FC x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) pela Série B Amazonas e América-MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 15.08.25 19h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44