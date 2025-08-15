‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil

Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), apresentou as principais transformações em andamento na administração do futebol brasileiro durante entrevista ao jornalista Rodrigo Capelo. A conversa ocorreu no videocast Sport Insider. O programa será disponibilizado na tarde desta sexta-feira (15) no YouTube.

Descentralização, autonomia e fair play financeiro foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão que está sendo implementado na entidade. Durante a entrevista, o dirigente explicou como a atual administração está reestruturando os processos decisórios na confederação.

"O maior problema da CBF era a ausência de autonomia, e isso se refletia no gramado", afirmou Gluck Paul durante a conversa. Segundo o vice-presidente, a excessiva centralização prejudicava o trabalho técnico na entidade, com impactos diretos no desempenho da seleção brasileira.

A implementação de regras de sustentabilidade financeira foi destacada como um dos pilares da nova gestão. Gluck Paul preferiu utilizar este termo em vez de "fair play financeiro" e destacou a inédita união entre clubes e federações para enfrentar este desafio.

"É um tema que vai causar dor dentro do futebol brasileiro, mas é absolutamente necessário", declarou o dirigente sobre as novas regras financeiras que serão implementadas.

O vice-presidente da CBF também anunciou a formação de um grupo de trabalho que inclui todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, representantes da Série B e consultores externos. Este comitê tem como objetivo desenvolver um modelo de gestão mais transparente, profissional e sustentável para o futebol nacional.

Não foram divulgados prazos específicos para a conclusão das mudanças mencionadas pelo vice-presidente durante a entrevista. As transformações na gestão do futebol brasileiro continuarão sendo implementadas de forma gradual, conforme indicado por Gluck Paul.