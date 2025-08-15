‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão Caio Maia 15.08.25 15h53 Ricardo Gluck Paul fala sobre implementação do fair play financeiro no Brasil (Divulgação/ N Sports) Ricardo Gluck Paul, vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), apresentou as principais transformações em andamento na administração do futebol brasileiro durante entrevista ao jornalista Rodrigo Capelo. A conversa ocorreu no videocast Sport Insider. O programa será disponibilizado na tarde desta sexta-feira (15) no YouTube. Descentralização, autonomia e fair play financeiro foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão que está sendo implementado na entidade. Durante a entrevista, o dirigente explicou como a atual administração está reestruturando os processos decisórios na confederação. "O maior problema da CBF era a ausência de autonomia, e isso se refletia no gramado", afirmou Gluck Paul durante a conversa. Segundo o vice-presidente, a excessiva centralização prejudicava o trabalho técnico na entidade, com impactos diretos no desempenho da seleção brasileira. A implementação de regras de sustentabilidade financeira foi destacada como um dos pilares da nova gestão. Gluck Paul preferiu utilizar este termo em vez de "fair play financeiro" e destacou a inédita união entre clubes e federações para enfrentar este desafio. "É um tema que vai causar dor dentro do futebol brasileiro, mas é absolutamente necessário", declarou o dirigente sobre as novas regras financeiras que serão implementadas. O vice-presidente da CBF também anunciou a formação de um grupo de trabalho que inclui todos os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, representantes da Série B e consultores externos. Este comitê tem como objetivo desenvolver um modelo de gestão mais transparente, profissional e sustentável para o futebol nacional. Não foram divulgados prazos específicos para a conclusão das mudanças mencionadas pelo vice-presidente durante a entrevista. As transformações na gestão do futebol brasileiro continuarão sendo implementadas de forma gradual, conforme indicado por Gluck Paul. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia fair play financeiro ricardo gluck paul COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol ‘Vai causar dor’, diz Ricardo Gluck Paul sobre implementação do fair play financeiro no Brasil Descentralização e autonomia foram apontados como prioridades para o novo modelo de gestão 15.08.25 15h53 Campeonato Espanhol Villarreal x Oviedo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) por La Liga Villarreal e Real Oviedo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.08.25 15h30 Campeonato Inglês Liverpool x Bournemouth: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15/08) pela Premier League Liverpool e Bournemouth jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.08.25 15h00 Campeonato Espanhol Girona x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) por La Liga Girona e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 15.08.25 13h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Baenão completa 108 anos com reformas, mas sem receber jogos com torcida há mais de um ano Estádio virou base de de treinamentos da equipe azulina na temporada 2025 15.08.25 7h00 Futebol Felipe Vizeu é anunciado por clube do Peru e se despede do Remo: 'Deixo a minha torcida' Atacante vai jogar no Sporting Cristal, do Peru, após passagem frustrante pelo Leão Azul 15.08.25 9h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 15.08.25 7h00 Sem saudades! Após deixar o Remo, Felipe Vizeu manda 'indireta' nas redes sociais; confira Atacante rescindiu contrato em comum acordo com o Leão; torcida azulina comemorou saída 13.08.25 11h44