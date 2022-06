Paysandu vai doar parte da verba de bilheteria para instituto de preservação da Amazônia

O Paysandu oficializou neste sábado (4) uma parceria solidária para a temporada 2022. O clube fechou acordo com o Instituto Amigos da Floresta Amazônia (Asflora). De acordo com o Bicola, o objetivo do pacto é expandir o trabalho de conscientização da necessidade de preservação ambiental na região.

Com a parceria, o Paysandu vai inserir o logotipo do Asflora nos uniformes até o fim da atual temporada. Além disso, o clube vai destinar 1% de toda a renda bruta da bilheteria dos jogos do time adulto masculino ao instituto.

Para o presidente do Paysandu, Mauricio Ettinger, o acordo faz com que o clube siga no compromisso de cuidar da Amazônia. “É dever do Paysandu, o maior clube da região, estar inserido em campanhas, ações e iniciativas voltadas para a Amazônia. Por meio dessa parceria, o clube dá mais um passo importante para contribuir não só com o desenvolvimento da região, mas, sobretudo, reforçar o zelo em prol do território, que deve ser preservado”, afirmou.

O Asflora é uma entidade civil sem fins lucrativos, que tem como missão promover o desenvolvimento sustentável da região amazônica em suas dimensões ambientais, culturais, sociais e econômicas. Desse modo, o instituto tem desenvolvido ações de educação ambiental, como, por exemplo, palestras, ações culturais e campanhas de mobilização.