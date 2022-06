Thiago Coelho fala sobre jejum de vitórias do Paysandu fora de casa: 'é preciso jogar com seriedade'

A primeira vitória do Paysandu fora de casa na Série C parece ser uma obsessão do elenco bicolor. Em conversa com a imprensa nesta sexta-feira (3), na Curuzu, em Belém, o goleiro do Papão voltou a falar no jejum de triunfos bicolores fora do estado na Terceirona. O arqueiro alviceleste disse que espera mais uma partida difícil na próxima rodada, contra o Ferroviário, mas acredita que o Bicola tem condições de sair com os três pontos do duelo em Fortaleza.

"Chegamos numa fase decisiva do campeonato e estamos buscando a nossa primeira vitória fora de casa, o que seria muito importante pra sequência da tabela. A Ferroviária é um time qualificado, que todos os anos chega perto do acesso. É um time que a gente tem que chegar lá e jogar com muita seriedade", avaliou Thiago.

Além da ânsia de conquistar a primeira vitória fora de casa na Série C, o goleiro do Paysandu avaliou o desfalque do lateral Igor Carvalho, lesionado. O arqueiro lamentou a baixa, mas disse que o Papão tem bons jogadores para suprir a ausência inesperada.

"O Igor é muito importante e vem jogando bem em todas as partidas. Mas nossa equipe tem muitos jogadores de qualidade. Acredito que o Leandro [Silva] vai jogar muito bem e que nossa equipe está bastante entrosada", disse Thiago.

O Paysandu enfrenta o Ferroviário-CE pela nona rodada da Série C neste domingo (5), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.