Paysandu vai até a Serrinha enfrentar o Goiás precisando vencer para espantar o fantasma do Z4

O Paysandu continua sua jornada em busca da redenção na Série B, agora contra a equipe do Goiás, neste domingo (1º), pela 24ª rodada da Série B. Os bicolores seguem num momento delicado na competição e precisam vencer para mitigar a crise que começa a rondar a Curuzu, aproximando o time da temida zona de rebaixamento, cada vez mais próxima. O duelo, no entanto, representa um grande desafio, já que o Papão vem de uma sequência de quatro derrotas e três empates, que lhe colocam atualmente na 15ª posição, com 26 pontos.

O grande desafio, no entanto, começa antes da bola rolar. O técnico Hélio dos Anjos pode ter até nove baixas. O meia equatoriano Cazares, suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Mirassol, é ausência certa. Cazares, aliás, é um dos grandes articuladores, com quatro assistências desde sua chegada.

Além do equatoriano, outros oito jogadores seguem como dúvida, incluindo atletas que ainda estão em recuperação no departamento médico. Entre eles estão Lucas Maia, Léo Pereira, Borasi, Edinho, Jean Dias e Nicolas, que não participaram da última partida e podem desfalcar o time novamente. Kevyn, com uma fratura na costela, e Paulinho Bóia, que sofreu uma entorse no joelho, também têm poucas chances de jogar.

A novidade é a presença do atacante camaronês Joel Tagueu, de 30 anos, que estava atuando no futebol do Vietnã. Ele foi anunciado pelo Paysandu nesta sexta-feira, mas até o fechamento da edição, ele não estava inserido no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ou seja, sua participação na partida não é garantida.

Na outra ponta, surge um adversário encardido e disposto a afundar a situação bicolor, haja vista que o Goiás chega embalado por duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos cinco confrontos. Após golear o Brusque por 4 a 1, o Esmeraldino acabou sendo derrotado pelo Ituano por 1 a 0. Mesmo assim, com o terceiro melhor ataque da competição (32 gols), o clube segue na briga por uma vaga no G4.

Para o jogo de domingo, o Goiás não contará com o volante Nathan Melo, que cumpre suspensão por cartão amarelo. Em contrapartida, o técnico Vagner Mancini pode ter o retorno de dois jogadores: Paulo Baya, que volta após suspensão, e o lateral-esquerdo Sander, que se recupera de uma fratura no nariz. Já Ángelo Rodríguez e Juninho continuam fora, ambos lesionados. O Esmeraldino, embora tenha perdido posição na última rodada, segue em 9º, com 32 pontos.

Ficha Técnica

Data: 01/09/2024

Hora: 18h30

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro (AL)

Assistentes: Brígida Cirilo Ferreira (AL) e Ruan Luiz de Barros Silva (AL)

Goiás: Tadeu; Diego, Messias, David Braz e Sander; Aloísio, Marcão e Rafael Gava; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Mateus Gonçalves.

Técnico: Vagner Mancini

Paysandu: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Carlão, Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela, Brendon, Robinho; Ruan Ribeiro, Yony González.

Técnico: Hélio dos Anjos