Paysandu termina Série B com recorde de derrotas O rebaixamento foi confirmado com três rodadas de antecedência, algo inédito para o clube. O Liberal 31.10.25 22h02 O Paysandu encerra a Série B de 2025 com o maior número de derrotas de sua história na competição: 18 em 36 partidas. O time venceu apenas cinco vezes, empatou doze e somou 27 pontos, desempenho que o torna dono da pior campanha de um clube paraense nos pontos corridos desde 2006. VEJA MAIS Paysandu encerra Série B com a pior campanha de um time paraense na era dos pontos corridos O Papão soma apenas 27 pontos em 36 rodadas, desempenho que nem mesmo o rival Remo alcançou em sua queda de 2007, quando terminou com 36 pontos 'Cayxão' fechado: Paysandu perde para o Atlético-GO e confirma rebaixamento à Série C de 2026 O dia 31 de outubro marca oficialmente a queda bicolor à Série C, de onde havia saído com muito custo em 2023 O rebaixamento foi confirmado com três rodadas de antecedência, algo inédito para o clube. Após a derrota para o Atlético-GO, no dia 31 de outubro, o goleiro Matheus Nogueira resumiu o sentimento: "Não tivemos competência suficiente. É reconstruir e juntar os cacos pra honrar o clube no ano que vem".