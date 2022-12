Paysandu terá outro preparador de goleiros para 2023 e clube mantém Ronaldo Willis no profissional

O Paysandu está no mercado atrás de um novo preparador de goleiros. O clube irá manter o ex-goleiro Ronaldo Willis na função, porém, ele terá a companhia de um outro profissional durante os treinos. A informação foi confirmada pela equipe de O Liberal, com o executivo do Papão, Vandick Lima.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

VEJA MAIS

Ronaldo Willis, ídolo do Paysandu, jogou a Copa Libertadores pelo clube bicolor e esteve na partida contra o Boca Juniors, na La Bombonera, está na função de preparador de goleiros do Paysandu desde 2013, um ano após se aposentar do futebol. Vandick não deu detalhes de como será desempenhada a função, mas garantiu que o ex-jogador bicolor irá permanecer no time principal.

“O Ronaldo continua no profissional do Paysandu, juntamente com o novo preparador de goleiros”, afirmou o executivo de futebol alviceleste.

Ronaldo Willis (centro) esteve em campo na partida em que o Papão venceu o todo poderoso Boca Juniors na Libertadores de 2003 (Dirceu Maués / Arquivo O Liberal)

O Paysandu está com a apresentação marcada para a próxima terça-feira (27), no Estádio da Curuzu. O clube terá pré-temporada na cidade de Barcarena e estreia no Campeonato Paraense 2023 no domingo, 22 de janeiro, às 17h, em Belém contra o Bragantino.