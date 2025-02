Paysandu tem interesse no lateral-direito Maguinho, destaque da Ponte Preta-SP no Paulistão

Faltando um dia para o encerramento da primeira janela de transferências do futebol brasileiro, o Paysandu segue ativo no mercado. Após iniciar negociações com o zagueiro Thiago Heleno, ex-Athletico Paranaense, o Papão manifestou interesse no lateral-direito Maguinho, da Ponte Preta-SP. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Atualmente, Maguinho é um dos destaques do Campeonato Paulista. O jogador disputou 13 partidas pela Macaca na temporada e marcou um gol em um belo lance por cobertura, na partida contra o Novorizontino-SP, no dia 16 de janeiro, pela primeira rodada do estadual.

VEJA MAIS

Maguinho tem 33 anos e uma carreira consolidada em clubes que disputam a Série B do Brasileirão. Revelado pelo Tupi-MG, o jogador já passou por América-RN, Capivariano-SP, Vila Nova-GO, Goiás-GO e Atlético-GO no Brasil. No exterior, o lateral atuou por três temporadas no Japão, onde defendeu o Kawasaki Frontale e o Yokohama FC.

Entre os pontos positivos da carreira de Maguinho está a consistência. Em todas as equipes por onde passou, o lateral acumulou um número considerável de partidas, entre 40 e 50 por temporada. Suas temporadas de maior destaque foram no Goiás, onde disputou 99 jogos em duas temporadas e marcou seis gols.

Mudança no elenco

A chegada de Maguinho pode representar um movimento de reformulação nas laterais do elenco bicolor. O lateral-esquerdo Kevyn, que está no Papão há quase duas temporadas, tem atraído o interesse de outras equipes, como Ponte Preta e Chapecoense-SC.

Caso sua saída se concretize, Maguinho deve ser uma peça de reposição imediata. Bryan Borges, atualmente atuando pela lateral direita, pode exercer funções na esquerda e se tornar mais uma opção no elenco para o setor, ao lado de PK.