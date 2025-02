Luizinho Lopes destaca força do grupo e ressalta confiança: 'Começamos a colocar nossa digital'

Após a vitória por 4 a 1 do Paysandu em cima do Manaus-AM, fora de casa, que garantiu ao time bicolor a vaga nas semifinais da Copa Verde 2025, o técnico do Papão, Luizinho Lopes, disse que começa a colocar a sua digital da forma de jogar da equipe bicolor, valorizou a força do grupo e explicou como o Lobo se comportou em campo depois da expulsão do lateral-direito Bryan Borges no segundo tempo.

NO CAMINHO CERTO

Apenas no seu quarto jogo no comando técnico bicolor, é natural que as ideias do técnico Luizinho Lopes sejam implementadas aos poucos. Para o treinador, após o clássico contra o Remo e a partida diante do Manaus, já é possível afirmar que existe a sua ‘digital’ no estilo de jogo do Papão. “Sofremos poucos gols, marcamos mais gols. O clássico nos deu uma confiança de que nós temos bastante potencial e que começamos a colocar nossa digital na forma do Paysandu jogar futebol. Hoje, eu acho que com naturalidade, nós criamos ótimas oportunidades, os nossos foram muito bonitos. Feliz por hoje. Vamos agradecer o pouco para merecer o muito”, ressaltou.

GRUPO FORTE

Luizinho Lopes afirmou também que faz parte da carreira de um técnico saber gerir as suas peças e afirmou que equipes como a do Papão pedem mais do que onze titulares. “Esse é o desafio do treinador. Não ter onze jogadores e sim um grupo forte. O Paysandu requer jogadores prontos e disponíveis o tempo todo para que a gente esteja sempre bem representado dentro de campo. A minha função como treinador é tratar todos como profissionalismo e tratar todos de maneira igual, sem distinção, para quando estiverem dentro de campo, saberem o que tem que fazer e eles vem me dando essa resposta”, afirmou.

EXPULSÃO MUDOU O ESTILO DE JOGO

Com a expulsão de Bryan Borges na segunda etapa, o técnico Luizinho Lopes se viu obrigado a mudar a forma de jogar do Paysandu. Confortável com a vantagem no placar e com um a menos em campo, preferiu se defender. “Em nenhum momento nós íamos baixar (as linhas) e sim a gente manter a postura de protagonista. Quando eu ia fazer duas mudanças para deixar o time com mais vigor dentro de campo, haja vista o desgaste com viagem, o clima e a grama alta, o Bryan foi expulso. Como estávamos com três a um placar, aí realmente nós direcionamos para nos defendermos no bloco médio e baixo para jogarmos no contra-ataque”, explicou.