Paysandu negocia contratação do zagueiro Thiago Heleno, campeão da Sul-Americana pelo Athletico-PR

O Paysandu tem interesse em um novo zagueiro para a sequência da temporada. O atleta é Thiago Heleno, ídolo histórico do Athletico Paranaense, que tem 36 anos. A informação foi inicialmente divulgada por Albari Rosa, da Gazeta do Povo, e confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Segundo a apuração da reportagem, ainda não há uma proposta oficial pelo zagueiro. O que existe, por enquanto, é o interesse do clube no jogador e contatos entre as partes. No entanto, caso as tratativas avancem, o Paysandu precisará agilizar a negociação, já que a janela de transferências do futebol brasileiro se encerra nesta sexta-feira (28).

VEJA MAIS

Caso chegue ao Papão, Thiago Heleno será o sexto zagueiro do elenco bicolor. Atualmente, o Paysandu conta com Luan Freitas, Iarley, Quintana, Novillo e Lucca para o setor. No entanto, dois desses atletas têm menos de 23 anos. O interesse por Thiago se justifica pela experiência do atleta, que acumulou passagens por equipes de renome no Brasil ao longo da carreira.

Carreira

Thiago Heleno é considerado um dos maiores ídolos da história do Athletico Paranaense. Pelo Furacão, o jogador disputou nove temporadas, de 2016 a 2024, quando não teve o contrato renovado pela diretoria. Nesse período, conquistou quatro títulos paranaenses, uma Copa do Brasil e duas Copas Sul-Americanas. Em quase todas essas conquistas, o zagueiro era o capitão da equipe.

No entanto, a carreira de Thiago Heleno não se resume ao Athletico. Antes de chegar a Curitiba, o jogador passou por Figueirense, Criciúma, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, clube onde foi revelado e disputou quatro temporadas.