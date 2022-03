Paysandu: técnico Márcio Fernandes parabeniza time pela vitória e volta atenções ao Parazão

Após a vitória, o técnico Márcio Fernandes exaltou a entrega do time, que mesmo sem muitas informações sobre o adversário, conseguiu impor um ritmo de jogo bastante agressivo, que resultou num placar elástico, com direito a boas atuações individuais. Fernandes saiu do estádio satisfeito, mas acredita que numa competição como a Copa do Brasil, todo cuidado deve ser redobrado. Confira aqui os gols da vitória do Paysandu por 3 a 0 sobre o Trem-AP:

“Eu acho que não fizemos um grande jogo tecnicamente, acredito que a concentração do time, o empenho dos jogadores fez com que conseguíssemos o placar necessário. Passamos para a próxima fase e você sabe que a Copa do Brasil te dá uma outra condição financeira, que é muito boa para o clube”, diz, sem esconder a felicidade com a atuação de seus comandados.

VEJA MAIS

“Foi bom ver o Dioguinho nesse estilo. Ele quase não tem subido muito nas bolas aéreas, mas isso não é questão de impulsão, é mais como ele se posiciona dentro da área e hoje foi muito feliz”, avalia. "Agora é pensar no Castanhal e depois pensar no CSA", elenca. Dioguinho fechou o placar. Antes dele, Mikael e Genílson deixaram o Papão na vantagem.

Para ele, a Copa do Brasil, apesar de ser mais delicada do ponto de vista dos confrontos, tende a dar maior visibilidade a quem joga. Nos últimos dias, o próprio treinador foi novamente sondado para dirigir uma equipe do futebol paulista, fato que logo foi descartado. “O presidente do Mirassol confirmou a notícia e isso bombou muito. É normal pelo trabalho que fizemos e estamos fazendo. Minha cabeça está voltada para o Paysandu e o objetivo do clube”.

A partir de agora, o Paysandu retorna ao Campeonato Paraense, onde enfrenta o Castanhal, no próximo domingo, pela oitava rodada, no estádio Modelão, a partir das 15h30.