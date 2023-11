Paysandu: STJD adia julgamento por incidentes em jogo do acesso; confira

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) adiou o julgamento do Paysandu, envolvendo os incidentes que aconteceram no jogo do acesso, contra Volta Redonda-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira. A 4ª Comissão Disciplinar decidiu por agendar a sessão para a próxima quinta-feira, 16 de novembro.

Robinho

Além disso, a Comissão indeferiu o pedido para tornar o meia Robinho, do Paysandu, réu, pelo menos inicialmente. O jogador pode ser enquadrado no artigo 258, que aborda condutas contrárias à ética desportiva, com uma possível pena de suspensão de um a dois jogos.

Segundo a súmula do jogo, Robinho foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo por atrasar a saída de campo após uma substituição, causando tumulto com os jogadores adversários.

O caso

A partida em questão foi paralisada na metade da segunda etapa devido a uma briga nas arquibancadas entre torcedores dos clubes. Após a confusão, as torcidas lançaram objetos e bancos de arquibancada em direção uma a outra. O jogo só foi reiniciado quase 10 minutos depois, quando a polícia chegou.

Ambos os times vão responder ao artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune equipes que não tomam medidas para prevenir e reprimir desordens em praças esportivas, bem como o lançamento de objetos no campo, com multa variando de R$ 100,00 a R$ 100 mil.

O Paysandu e o Volta Redonda vão responder, separadamente, por outras infrações. O Paysandu também foi processado com base no artigo 191, relacionado ao não cumprimento de regulamentos, gerais ou específicos do campeonato. Enquanto o Volta Redonda será julgado pelo artigo 206, devido ao atraso no início da partida. Ambos os crimes acarretam multas no mesmo valor.