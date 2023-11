Departamento de fisioterapia do Paysandu divulga informações sobre a recuperação de Paulão; vídeo

A equipe de fisioterapia do Paysandu divulgou imagens do zagueiro Paulão, que passa por um longo processo de recuperação para reconstruir o ligamento cruzado do joelho direito. Paulão se machucou durante partida contra o Náutico, pela 17ª rodada da Série C, no dia 13 de agosto. O prazo estimado para retorno aos gramados é de cerca de nove meses, contados a partir da realização da cirurgia, feita em 13 de outubro.

Inicialmente, o caso do atleta ficou a cargo do médico do clube, Edílson Andrade, que conduziu o processo cirúrgico e explicou que Paulão iniciou imediatamente o tratamento para reduzir a inflamação no joelho, o que o obrigou a esperar semanas para realizar a cirurgia. A operação foi realizada na última sexta-feira, dia 13 de outubro, no Hospital Porto Dias. A recuperação total está estimada em nove meses.

Quanto à equipe de fisioterapia, segundo o divulgado em vídeo, "os primeiros objetivos incluem o controle inflamatório, a redução do edema e da dor e a melhora na amplitude do movimento. Tudo isso é alcançado por meio da laserterapia, mobilizações articulares e exercícios de amplitude de movimento. Alguns exercícios específicos para a musculatura do quadríceps com o auxílio da eletroestimulação são fundamentais nesse momento".

O tratamento inclui ainda cuidados com os músculos do quadril e panturrilha. Além disso, informa o departamento, "um dos principais objetivos da fisioterapia nessa primeira fase é o ganho de extensão total de joelho. Isso faz com que o atleta tenha uma marcha mais adequada, diminui a formação de aderências e previne problemas de mobilidade a longo prazo".

O vídeo encerra com algumas imagens do atleta realizando trabalhos fisioterápicos e novas previsões para os próximos momentos da recuperação de Paulão. "Passados alguns dias, iniciamos o treino da marcha com carga parcial e evoluímos para uma carga total, respeitando os critérios de retirada de muletas. Vale ressaltar que nos estágios iniciais, o fisioterapeuta trabalhará em comunicação com o cirurgião para garantir um protocolo individualizado e personalizado".