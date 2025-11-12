Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol

Em busca de renovação para o próximo ano, o Paysandu já iniciou sua reformulação para a Série C. Após a demissão de Márcio Fernandes e do executivo de futebol Carlos Frontini, o Papão está no mercado em busca de nomes que possam ajudar na recuperação do clube. Um deles seria o ex-jogador bicolor Robinho, que atuou no Bicola entre 2023 e 2024.

Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, o ex-meia foi sondado pela diretoria do Paysandu para assumir o cargo de executivo de futebol. Além dele, Harlei Menezes, ex-Santa Cruz, também teria sido procurado pelo Papão.

Vale destacar que esta não seria a primeira vez que Robinho foi procurado pelo Paysandu para assumir um cargo no clube. Em 2025, o ex-jogador afirmou que o presidente Roger Aguilera o perguntou sobre a possibilidade de ele ocupar a função de diretor-técnico. Segundo ele, se a proposta tivesse sido feita quando ainda defendia a camisa da equipe bicolor, era possível que aceitasse.

Robinho jogou por duas temporadas no Papão, disputando 55 jogos, marcando dois gols e dando cinco assistências. Com a camisa bicolor, conquistou um acesso à Série B, além dos títulos da Copa Verde e do Parazão.

O ex-jogador deixou o time em 2024 e acertou com o Brusque-SC para 2025, mas encerrou a carreira neste ano. Aos 38 anos, o ex-meia tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Coritiba-PR, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Avaí-SC.

Robinho assumiria o lugar deixado por Frontini, que saiu logo após a confirmação do rebaixamento do Bicola para a Série C.

O Paysandu é o lanterna da Série B, com apenas 27 pontos. O time cumpre tabela e ainda enfrentará Amazonas-AM e Athletic-MG. Depois disso, a equipe passa a focar na temporada de 2026.