Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe O Liberal 12.11.25 11h44 Ex-meia atuou no Papão entre 2023 e 2024 (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em busca de renovação para o próximo ano, o Paysandu já iniciou sua reformulação para a Série C. Após a demissão de Márcio Fernandes e do executivo de futebol Carlos Frontini, o Papão está no mercado em busca de nomes que possam ajudar na recuperação do clube. Um deles seria o ex-jogador bicolor Robinho, que atuou no Bicola entre 2023 e 2024. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte ligada ao clube, o ex-meia foi sondado pela diretoria do Paysandu para assumir o cargo de executivo de futebol. Além dele, Harlei Menezes, ex-Santa Cruz, também teria sido procurado pelo Papão. Vale destacar que esta não seria a primeira vez que Robinho foi procurado pelo Paysandu para assumir um cargo no clube. Em 2025, o ex-jogador afirmou que o presidente Roger Aguilera o perguntou sobre a possibilidade de ele ocupar a função de diretor-técnico. Segundo ele, se a proposta tivesse sido feita quando ainda defendia a camisa da equipe bicolor, era possível que aceitasse. VEJA MAIS Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026 Após encerrar 2025 com 60 partidas, clube projeta queda no número de jogos graças ao formato da Série C e às mudanças no calendário brasileiro Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio Robinho jogou por duas temporadas no Papão, disputando 55 jogos, marcando dois gols e dando cinco assistências. Com a camisa bicolor, conquistou um acesso à Série B, além dos títulos da Copa Verde e do Parazão. O ex-jogador deixou o time em 2024 e acertou com o Brusque-SC para 2025, mas encerrou a carreira neste ano. Aos 38 anos, o ex-meia tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Coritiba-PR, Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro, Santos e Avaí-SC. Robinho assumiria o lugar deixado por Frontini, que saiu logo após a confirmação do rebaixamento do Bicola para a Série C. O Paysandu é o lanterna da Série B, com apenas 27 pontos. O time cumpre tabela e ainda enfrentará Amazonas-AM e Athletic-MG. Depois disso, a equipe passa a focar na temporada de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 Futebol Paysandu tenta quebrar tabu incômodo contra o Amazonas em Belém O Papão nunca venceu a Onça Pintada em Belém, enquanto os amazonenses jamais venceram 12.11.25 17h57 Futebol Paysandu contrata ex-presidente do Bahia como executivo de futebol Recentemente, ele trabalhou no Vasco-RJ, onde foi campeão da Copa do Brasil Sub-17 e da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino 12.11.25 12h21 Futebol Paysandu sonda ex-jogador Robinho para o cargo de executivo de futebol Clube bicolor está em processo de reformulação após o rebaixamento e atrás de nomes para assumir o departamento de futebol da equipe 12.11.25 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52