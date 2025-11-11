Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio Fábio Will 11.11.25 16h52 Frontini ficou seis meses no clube bicolor (Foto: Reprodução/Papão Tv Ginga Bet) Após ser dispensado pela diretoria do Paysandu antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro da Série B, o executivo de futebol Carlos Frontini, usou sua rede social para se despedir do clube alviceleste. Na publicação, o profissional agradeceu o apoio, a oportunidade e fez questão de citar a força da torcida do Paysandu. “Tudo tem começo meio e fim e se encerra mais uma jornada, no qual o aprendizado estará gravado na memória. Realmente mão foi como pensávamos, mas o futebol às vezes você não controla. Você controla sua conduta, seu caráter e seu esforço, mas o resultado não tem como controlar. Temos consciência que não conseguimos alcançar o objetivo final. Dói, machuca e deixa cicatrizes, mas precisamos levantar a cabeça e seguir. O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte”, disse. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Frontini falou da convivência com todos dentro do clube. O executivo fez questão de citar o quanto a cidade de Belém o recebeu e acolheu nesse período em que esteve à frente do departamento de futebol do Paysandu. “Obrigado a todos que pude conviver e aprender. Funcionários, comissão técnica, atletas, diretoria. Eu só tenho agradecimentos a todos vocês. Meu muito obrigado a essa cidade linda que me acolheu de uma tal forma, que sinceramente não imaginava me sentir assim. Belém fica gravada na memória para sempre”, comentou. Frontini quando atuava no futebol do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) VEJA MAIS Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. Frontini salientou a importância do torcedor do Paysandu nesse processo de reconstrução do clube, após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para o executivo, o caminho é unir forças para que o Papão retorno o mais breve à Série B. “Obrigado torcedor por acreditar até onde foi possível. Frontini salientou a importância do torcedor do Paysandu nesse processo de reconstrução do clube, após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para o executivo, o caminho é unir forças para que o Papão retorno o mais breve à Série B. "Obrigado torcedor por acreditar até onde foi possível. Tenha certeza que fizemos de tudo para entregar resultado. Vocês nos apoiaram, nos ajudaram em todos os momentos e o clube precisa muito de vocês nessa reconstrução. Obrigado pela oportunidade, Paysandu", finalizou. 