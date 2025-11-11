Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’

Após ser dispensado pela diretoria do Paysandu antes mesmo do término do Campeonato Brasileiro da Série B, o executivo de futebol Carlos Frontini, usou sua rede social para se despedir do clube alviceleste. Na publicação, o profissional agradeceu o apoio, a oportunidade e fez questão de citar a força da torcida do Paysandu.

“Tudo tem começo meio e fim e se encerra mais uma jornada, no qual o aprendizado estará gravado na memória. Realmente mão foi como pensávamos, mas o futebol às vezes você não controla. Você controla sua conduta, seu caráter e seu esforço, mas o resultado não tem como controlar. Temos consciência que não conseguimos alcançar o objetivo final. Dói, machuca e deixa cicatrizes, mas precisamos levantar a cabeça e seguir. O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte”, disse.

Frontini falou da convivência com todos dentro do clube. O executivo fez questão de citar o quanto a cidade de Belém o recebeu e acolheu nesse período em que esteve à frente do departamento de futebol do Paysandu.

“Obrigado a todos que pude conviver e aprender. Funcionários, comissão técnica, atletas, diretoria. Eu só tenho agradecimentos a todos vocês. Meu muito obrigado a essa cidade linda que me acolheu de uma tal forma, que sinceramente não imaginava me sentir assim. Belém fica gravada na memória para sempre”, comentou.

Frontini quando atuava no futebol do Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Frontini salientou a importância do torcedor do Paysandu nesse processo de reconstrução do clube, após o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para o executivo, o caminho é unir forças para que o Papão retorno o mais breve à Série B.

“Obrigado torcedor por acreditar até onde foi possível. Tenha certeza que fizemos de tudo para entregar resultado. Vocês nos apoiaram, nos ajudaram em todos os momentos e o clube precisa muito de vocês nessa reconstrução. Obrigado pela oportunidade, Paysandu”, finalizou.