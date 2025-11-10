Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro

O presidente da nova comissão que ficará à frente do futebol do Paysandu em 2026, Alberto Maia, usou as redes sociais para negar qualquer negociação do time paraense com o técnico português Paulo Gomes. As especulações sobre a possível contratação do treinador começaram a circular na web na última semana.

“Quero externar a todos que o comitê, em momento algum, cogitou a contratação de qualquer técnico do exterior. Fiquem atentos à rede social do clube, ela informará corretamente as contratações”, disse Alberto Maia no X, antigo Twitter.

Atualmente, o comandante da equipe bicolor é Ignácio Neto, auxiliar técnico permanente do clube, que assumiu o time já rebaixado. A estreia do treinador aconteceu no último domingo (9), na derrota por 2 a 1 para o Coritiba (PR), líder da Série B. Agora, Ignácio terá pela frente mais dois desafios, contra Amazonas-AM e Athletic-MG, para encerrar a participação nesta edição do campeonato.

Em relação ao técnico português, ele teve uma única experiência no futebol brasileiro, em setembro de 2024, quando encerrou seu trabalho no Botafogo-SP. Durante os 43 jogos em que esteve à frente da equipe, obteve 12 vitórias, 14 empates e 17 derrotas, resultando em um aproveitamento de 38%.

Ex-meia, Paulo Gomes encerrou a carreira como jogador em Luxemburgo, país onde iniciou a trajetória como treinador. Ele atuou em oito clubes luxemburgueses entre as temporadas 2008/2009 e 2018/2019, antes de seguir para a Arábia Saudita, onde treinou quatro equipes em quatro anos.

No currículo, Gomes possui acessos com o FC Mühlenbach e o US Sandweiler, em Luxemburgo. Na Arábia Saudita, foi campeão da segunda divisão com o Al Khaleej, na temporada 2021/2022, conquistando o terceiro acesso da carreira.