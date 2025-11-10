Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026

Após desligar o executivo de futebol Carlos Frontini, o Paysandu está de olho no mercado em busca de um substituto. Neste final de semana, o clube fez contato com Harlei Menezes, ex-goleiro, ídolo do Goiás, que atua como executivo do Santa Cruz, clube que conseguiu acesso à Série C do Brasileirão neste ano. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão.

Segundo a fonte, o Paysandu não chegou a fazer propostas pelo profissional. No entanto, houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos.

Harlei Menezes foi contratado pelo Santa Cruz em setembro de 2024. Depois de se aposentar do futebol como goleiro e ídolo do Goiás, em 2014, Harlei deu continuidade à carreira em cargos de gestão.

Assumiu o Esmeraldino como diretor de futebol no mesmo ano, saindo em 2015. Voltou em 2016 para chefiar o departamento do clube, acumulando outras funções no clube nos anos seguintes - entre elas, cargo de vice-presidente do clube, em 2020.

Neste ano, Harlei ajudou a montar o elenco do Santa Cruz, que foi semifinalista da Série D e, por isso, conquistou o acesso à Terceira Divisão. O grande destaque da equipe é o atacante Thiago Galhardo, que teve destaque no Brasileirão de 2020, pelo Internacional, quando chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira.

Momento do Paysandu

O Paysandu não vive bom momento na temporada. Rebaixado à Série C do Brasileirão com três rodadas de antecedência, o clube perdeu novamente na rodada passada, desta vez para o Coritiba-PR, e vai terminar o torneio deste ano na lanterna. Esta é a pior participação do clube na Série B de pontos corridos.

O clube demitiu o treinador Márcio Fernandes e está sendo dirigido pelo auxiliar Ignácio Neto. Além disso, a direção planeja mudanças radicais no elenco e na gestão do futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Carlos Frontini do cargo de executivo de futebol, mas novas dispensas, desta vez no plantel, devem ser anunciadas.