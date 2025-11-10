Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. Caio Maia 10.11.25 12h17 Harlei Menezes, vice-presidente de futebol do Goiás (Rosiron Rodrigues/GEC) Após desligar o executivo de futebol Carlos Frontini, o Paysandu está de olho no mercado em busca de um substituto. Neste final de semana, o clube fez contato com Harlei Menezes, ex-goleiro, ídolo do Goiás, que atua como executivo do Santa Cruz, clube que conseguiu acesso à Série C do Brasileirão neste ano. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo a fonte, o Paysandu não chegou a fazer propostas pelo profissional. No entanto, houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. VEJA MAIS Borderô de Paysandu e Coritiba revela menor público do ano na Curuzu; veja Menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B Já rebaixado, Papão é derrotado por 2 a 1 e vê adversário alcançar 64 pontos na Segundona Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B Harlei Menezes foi contratado pelo Santa Cruz em setembro de 2024. Depois de se aposentar do futebol como goleiro e ídolo do Goiás, em 2014, Harlei deu continuidade à carreira em cargos de gestão. Assumiu o Esmeraldino como diretor de futebol no mesmo ano, saindo em 2015. Voltou em 2016 para chefiar o departamento do clube, acumulando outras funções no clube nos anos seguintes - entre elas, cargo de vice-presidente do clube, em 2020. Neste ano, Harlei ajudou a montar o elenco do Santa Cruz, que foi semifinalista da Série D e, por isso, conquistou o acesso à Terceira Divisão. O grande destaque da equipe é o atacante Thiago Galhardo, que teve destaque no Brasileirão de 2020, pelo Internacional, quando chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Momento do Paysandu O Paysandu não vive bom momento na temporada. Rebaixado à Série C do Brasileirão com três rodadas de antecedência, o clube perdeu novamente na rodada passada, desta vez para o Coritiba-PR, e vai terminar o torneio deste ano na lanterna. Esta é a pior participação do clube na Série B de pontos corridos. O clube demitiu o treinador Márcio Fernandes e está sendo dirigido pelo auxiliar Ignácio Neto. Além disso, a direção planeja mudanças radicais no elenco e na gestão do futebol. O primeiro movimento foi a demissão de Carlos Frontini do cargo de executivo de futebol, mas novas dispensas, desta vez no plantel, devem ser anunciadas. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu harlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 Futebol Borderô de Paysandu e Coritiba revela menor público do ano na Curuzu; veja Menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada 10.11.25 11h36 Saco de pancadas Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B Já rebaixado, Papão é derrotado por 2 a 1 e vê adversário alcançar 64 pontos na Segundona 10.11.25 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00