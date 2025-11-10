Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B

Já rebaixado, o Paysandu foi derrotado mais uma vez dentro de casa. Desta vez, o time paraense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba (PR), líder da Série B do Campeonato Brasileiro, em partida válida pela 36ª rodada. Com esse resultado, os bicolores atingiram a marca negativa de “ceder” pontos para todos os outros 19 times da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Em 36 partidas disputadas até o momento, o Papão venceu apenas cinco, empatou 12 e perdeu 19. As vitórias contra Botafogo-SP, Remo, Ferroviária-SP e Coritiba, no primeiro turno, se transformaram em três derrotas e um empate na segunda etapa da competição. O último resultado positivo do Papão na Segundona foi contra o Criciúma-SC, na 29ª rodada, sendo que, no primeiro turno, o Tigre havia derrotado o Papão por 1 a 0, na Curuzu.

VEJA MAIS

Coincidentemente, o bicolor era o único time da competição que ainda não havia cedido pontos ao Coritiba. Atualmente, o Coxa tem 64 pontos, somados contra as 19 equipes da Série B. Terminando o primeiro turno com apenas cinco derrotas — para Remo, Ferroviária-SP, Goiás-GO e o próprio Paysandu —, o clube paranaense se recuperou na segunda etapa da competição e conseguiu pontuar contra todos esses adversários.

Com a vitória por 2 a 1 no último domingo (9), o Coritiba encerrou um jejum de 13 anos sem vencer o Paysandu em Belém. A última vitória havia ocorrido em 2012, por 1 a 0, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, foram quatro confrontos na capital paraense: duas vitórias do Paysandu, um empate e, agora, um triunfo do Coritiba.

O próximo desafio do time bicolor será contra o Amazonas-AM, nesta sexta-feira (14), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Já rebaixado, o Papão tem a chance de prejudicar a vida da Onça, que também está na zona de rebaixamento e ocupa a 18ª colocação, com 35 pontos.

A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.