Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo

Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026

O Liberal
fonte

Fim de linha pro executivo Frontini em Belém (Matheus Vieira/Paysandu)

O Paysandu Sport Club confirmou a saída de Carlos Frontini do cargo de executivo de futebol. O dirigente argentino, que chegou ao clube em maio, não fará parte do planejamento da equipe para a Série C de 2026.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A decisão encerra um ciclo de seis meses de trabalho no futebol bicolor. Frontini foi contratado para substituir Felipe Albuquerque, demitido após uma sequência de resultados negativos na Série B e a eliminação na Copa do Brasil.

Saída já vinha sendo especulada

Nos bastidores, a saída do dirigente já era esperada. Nos últimos dias, o clube anunciou a criação de uma comissão de futebol responsável por planejar a próxima temporada, o que indicava mudanças na estrutura administrativa.

Durante sua passagem, Frontini foi responsável pela chegada de alguns reforços, mesmo em meio às dificuldades impostas pelo transferban que atingiu o Paysandu. Entre as contratações mais utilizadas estiveram o zagueiro Thalisson e os atacantes Garcez e Diogo Oliveira, que contribuíram diretamente em partidas importantes da Série B. Outros nomes trazidos pelo dirigente, no entanto, não tiveram o mesmo rendimento esperado ao longo da campanha.

Paysandu inicia reestruturação para 2026

Com o rebaixamento confirmado para a Série C, o Paysandu vive um momento de reestruturação administrativa. A diretoria deve anunciar nos próximos dias o novo executivo de futebol, que participará ativamente do planejamento para o próximo ano.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

frontini
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

MAIS UMA

Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu

Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano

09.11.25 22h31

DAQUI HÁ POUCO

Com mudanças em todos os setores, Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba

Ignácio apostou em um esquema com três zagueiros — Lucão, da base bicolor, Novillo e Quintana, estrangeiros que ganham chance após longo período sem minutagem

09.11.25 19h48

É HOJE!

Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão

Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos

09.11.25 7h00

Futebol

Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026

Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano

08.11.25 8h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão

Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos

09.11.25 7h00

REMO

Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí

O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado

08.11.25 20h05

Futebol

Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo

“Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 

09.11.25 7h30

Futebol

Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026

Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano

08.11.25 8h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda