Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo

O Paysandu Sport Club confirmou a saída de Carlos Frontini do cargo de executivo de futebol. O dirigente argentino, que chegou ao clube em maio, não fará parte do planejamento da equipe para a Série C de 2026.

A decisão encerra um ciclo de seis meses de trabalho no futebol bicolor. Frontini foi contratado para substituir Felipe Albuquerque, demitido após uma sequência de resultados negativos na Série B e a eliminação na Copa do Brasil.

Saída já vinha sendo especulada

Nos bastidores, a saída do dirigente já era esperada. Nos últimos dias, o clube anunciou a criação de uma comissão de futebol responsável por planejar a próxima temporada, o que indicava mudanças na estrutura administrativa.

Durante sua passagem, Frontini foi responsável pela chegada de alguns reforços, mesmo em meio às dificuldades impostas pelo transferban que atingiu o Paysandu. Entre as contratações mais utilizadas estiveram o zagueiro Thalisson e os atacantes Garcez e Diogo Oliveira, que contribuíram diretamente em partidas importantes da Série B. Outros nomes trazidos pelo dirigente, no entanto, não tiveram o mesmo rendimento esperado ao longo da campanha.

Paysandu inicia reestruturação para 2026

Com o rebaixamento confirmado para a Série C, o Paysandu vive um momento de reestruturação administrativa. A diretoria deve anunciar nos próximos dias o novo executivo de futebol, que participará ativamente do planejamento para o próximo ano.