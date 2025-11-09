Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 O Liberal 09.11.25 23h01 Fim de linha pro executivo Frontini em Belém (Matheus Vieira/Paysandu) O Paysandu Sport Club confirmou a saída de Carlos Frontini do cargo de executivo de futebol. O dirigente argentino, que chegou ao clube em maio, não fará parte do planejamento da equipe para a Série C de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A decisão encerra um ciclo de seis meses de trabalho no futebol bicolor. Frontini foi contratado para substituir Felipe Albuquerque, demitido após uma sequência de resultados negativos na Série B e a eliminação na Copa do Brasil. Saída já vinha sendo especulada Nos bastidores, a saída do dirigente já era esperada. Nos últimos dias, o clube anunciou a criação de uma comissão de futebol responsável por planejar a próxima temporada, o que indicava mudanças na estrutura administrativa. Durante sua passagem, Frontini foi responsável pela chegada de alguns reforços, mesmo em meio às dificuldades impostas pelo transferban que atingiu o Paysandu. Entre as contratações mais utilizadas estiveram o zagueiro Thalisson e os atacantes Garcez e Diogo Oliveira, que contribuíram diretamente em partidas importantes da Série B. Outros nomes trazidos pelo dirigente, no entanto, não tiveram o mesmo rendimento esperado ao longo da campanha. Paysandu inicia reestruturação para 2026 Com o rebaixamento confirmado para a Série C, o Paysandu vive um momento de reestruturação administrativa. A diretoria deve anunciar nos próximos dias o novo executivo de futebol, que participará ativamente do planejamento para o próximo ano. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu frontini COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31 DAQUI HÁ POUCO Com mudanças em todos os setores, Paysandu está escalado para enfrentar o Coritiba Ignácio apostou em um esquema com três zagueiros — Lucão, da base bicolor, Novillo e Quintana, estrangeiros que ganham chance após longo período sem minutagem 09.11.25 19h48 É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Coritiba pode fazer festa na Curuzu se garantir o acesso hoje contra o Papão Com 61 pontos, o Coritiba pode fazer festa na Curuzu, pois caso vença o Paysandu e conte com uma combinação de resultados, confirma matematicamente o retorno à Série A após dois anos 09.11.25 7h00 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05 Futebol Entre a dor e o aplauso, Marcelo Rangel fala sobre a volta aos gramados e exalta o Remo “Foi um trabalho de muitas mãos”, disse o goleiro azulino após se recuperar de lesão no joelho em tempo recorde. 09.11.25 7h30 Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30