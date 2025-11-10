Capa Jornal Amazônia
Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba

O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B

O Liberal
fonte

Matheus Nogueira acabou machucado na partida contra o Coxa. (Matheus Vieira / Paysandu)

O Paysandu sofreu um desfalque importante na partida contra o Coritiba, no último domingo, na Curuzu. Aos 16 minutos, o goleiro Matheus Nogueira levou uma pancada na parte posterior da cabeça após se chocar com o atacante Dellatorre. Ele deixou o gramado de ambulância.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O lance ocorreu quando o Paysandu já perdia por 1 a 0. Ao tentar intervir em uma jogada, Nogueira acabou colidindo com o jogador do Coxa e levou a pior. O goleiro caiu imediatamente e recebeu atendimento médico ainda dentro de campo.

image Momento em que o goleiro deixa o gramado na ambulância. (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO)

Ao deixar a área de jogo, ele utilizava um colar cervical e foi encaminhado a um hospital particular de Belém, segundo informou o clube. Para substituí-lo, o técnico Ignácio Neto chamou o reserva Gabriel Mesquita. Mesmo reorganizado, o Paysandu não conseguiu reagir e confirmou a má fase, perdendo por 2 a 1.

Os gols do Coritiba foram anotados pelos atacantes Dellatorre e Iury Castilho, enquanto o zagueiro Quintana descontou para o time da casa. O resultado deixou o Coritiba isolado na liderança da Série B, com 64 pontos — cinco a mais que Athletico-PR e Remo, segundo e terceiro colocados — e seis à frente da Chapecoense.

Os quatro compõem o G4, ainda sem acesso garantido, já que Criciúma (5º) e Goiás (6º), ambos com 58 pontos, além do Novorizontino (7º), com 57, seguem na disputa.

Faltando duas rodadas para o fim da competição, o Paysandu permanece na lanterna e já está matematicamente rebaixado. O clube apenas cumpre tabela nas partidas contra o Amazonas, nesta sexta (14), na Curuzu, e contra o Athletic, no dia 23, na Arena Sicredi.

.
