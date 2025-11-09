Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano O Liberal 09.11.25 22h31 Delatorre celebrando o gol (FERNANDO TORRES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO) O Coritiba venceu o Paysandu por 2 a 1, na noite deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B. O líder da competição fez dois gols no primeiro tempo e administrou o resultado até o fim, enquanto o Papão, já rebaixado, apenas diminuiu na segunda etapa com Quintana. Em clima de marasmo e melancolia para o Papão, a partida teve clima de fim de festa na Curuzu quase esvaziada. 1º Tempo Logo aos seis minutos, Josué cobrou falta da intermediária, a defesa bicolor tentou afastar e a bola sobrou para Dellatorre. O atacante do Coxa ajeitou com calma, carregou até o meio da área e bateu de esquerda: golaço. Um gol que cumpriu o que se esperava do jogo: mais uma derrota do Paysandu. Pouco depois, o goleiro Matheus Nogueira sofreu um choque na cabeça e precisou deixar o campo de ambulância. A paralisação esfriou ainda mais o que já era gelado. Gabriel Mesquita entrou e a partida recomeçou num ritmo arrastado, quase um treino de domingo à noite. O Coritiba, tranquilo com a vantagem, tratou de tocar a bola com paciência. O Paysandu, sem ideias, apenas assistia. Tentava reagir, mas suas jogadas se dissolviam antes mesmo de chegar ao ataque. Aos 39, veio o segundo golpe: Walisson lançou em profundidade, Dellatorre escorou e Yuri Castilho finalizou sem cerimônia — 2 a 0. Na arquibancada, restava a ironia. Parte da torcida bicolor passou a aplaudir o toque de bola curitibano, transformando o sofrimento em deboche. O humor, dessa vez, era o último abrigo possível de uma torcida que sofreu o ano inteiro. 2º Tempo O segundo tempo na Curuzu começou no mesmo tom arrastado do primeiro, com o Coritiba controlando o jogo e o Paysandu tentando encontrar algum motivo para reagir. Com a boa vantagem construída antes do intervalo, o líder da Série B tratou de tocar a bola e gastar o tempo, apostando em jogadas de velocidade com Clayson, mas sem grande efetividade. O Papão, empurrado por um orgulho ferido mais do que pela arquibancada silenciosa, ensaiou uma reação. Aos 19 minutos, após boa defesa do goleiro Pedro Morisco em chute de fora da área, o time paraense teve escanteio curto: Marlon tocou para Marcelinho, que cruzou na medida. Quintana, na segunda trave, apareceu para empurrar para o gol e diminuir o placar. O gol trouxe um sopro de vida, mesmo que breve. Por alguns minutos, o Paysandu se lançou ao ataque, acreditando ser possível o empate, deixou o Coxa acuado. Mas o Coritiba soube esfriar o jogo, valorizando a posse de bola e segurando o resultado com tranquilidade. O placar final — 2 a 1 para o Coxa — refletiu o roteiro da partida: um time pronto para voltar à elite e outro apenas encerrando uma temporada amarga, com o peso do rebaixamento e a pressa de virar a página. 