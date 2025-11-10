Capa Jornal Amazônia
Borderô de Paysandu e Coritiba revela menor público do ano na Curuzu; veja

Menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada

O baixo público nas arquibancadas era nítido. (Matheus Vieira / Paysandu)

O Clima de enterro nos últimos jogos do Paysandu continua rendendo marcas negativas à temporada. Não obstante o rebaixamento à Série C com várias rodadas de antecedência, agora é o público na casa bicolor que deixa a desejar. O borderô da partida contra o Coritiba, no último domingo (9), mostra que menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O documento também expõe o impacto financeiro nas finanças do clube. A renda registrada foi de apenas R$ 31.865,00, valor insuficiente até para cobrir os custos operacionais da partida. Já as despesas somaram R$ 47.499,53. Ou seja, o Papão saiu de campo devendo a quantia de R$ 15.634,53.

Em relação ao público, o cenário é igualmente desanimador: apenas 1.213 torcedores pagaram ingresso, enquanto 603 entraram por gratuidade, totalizando 1.906 pessoas. A soma confirma o menor público do ano na Curuzu e reforça o distanciamento que existe entre a Fiel Bicolor e a instituição Paysandu, que segue em último lugar na tabela da Série B, faltando duas rodadas para o fim da competição. 

image Borderô da partida contra o Coritiba. (Divulgação)

O último jogo do Papão em solo paraense será nesta sexta-feira (14), quando o time recebe o Amazonas, a partir das 20 horas. Os dois ocupam a zona de rebaixamento da competição, com o pior lugar para os bicolores. Hoje o Papão é o lanterna, com 27 pontos, enquanto a Onça Pintada é o 18º, com 35. 

 

 

futebol

série b 2025

paysandu x coritiba

menor público do paysandu no ano

jornal amazônia
Paysandu
