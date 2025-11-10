Borderô de Paysandu e Coritiba revela menor público do ano na Curuzu; veja Menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada O Liberal 10.11.25 11h36 O baixo público nas arquibancadas era nítido. (Matheus Vieira / Paysandu) O Clima de enterro nos últimos jogos do Paysandu continua rendendo marcas negativas à temporada. Não obstante o rebaixamento à Série C com várias rodadas de antecedência, agora é o público na casa bicolor que deixa a desejar. O borderô da partida contra o Coritiba, no último domingo (9), mostra que menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O documento também expõe o impacto financeiro nas finanças do clube. A renda registrada foi de apenas R$ 31.865,00, valor insuficiente até para cobrir os custos operacionais da partida. Já as despesas somaram R$ 47.499,53. Ou seja, o Papão saiu de campo devendo a quantia de R$ 15.634,53. VEJA MAIS Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B Já rebaixado, Papão é derrotado por 2 a 1 e vê adversário alcançar 64 pontos na Segundona Paysandu confirma saída de Carlos Frontini do cargo de executivo Argentino deixa o clube após seis meses e não participará do planejamento para a Série C de 2026 Coritiba bate Paysandu e fica a uma vitória do título da Série B do Brasileiro Em relação ao público, o cenário é igualmente desanimador: apenas 1.213 torcedores pagaram ingresso, enquanto 603 entraram por gratuidade, totalizando 1.906 pessoas. A soma confirma o menor público do ano na Curuzu e reforça o distanciamento que existe entre a Fiel Bicolor e a instituição Paysandu, que segue em último lugar na tabela da Série B, faltando duas rodadas para o fim da competição. Borderô da partida contra o Coritiba. (Divulgação) O último jogo do Papão em solo paraense será nesta sexta-feira (14), quando o time recebe o Amazonas, a partir das 20 horas. Os dois ocupam a zona de rebaixamento da competição, com o pior lugar para os bicolores. Hoje o Papão é o lanterna, com 27 pontos, enquanto a Onça Pintada é o 18º, com 35. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série b 2025 paysandu x coritiba menor público do paysandu no ano jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais. 10.11.25 12h24 Futebol Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026 Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos. 10.11.25 12h17 Futebol Borderô de Paysandu e Coritiba revela menor público do ano na Curuzu; veja Menos de duas mil pessoas foram ao estádio, configurando o menor público da temporada 10.11.25 11h36 Saco de pancadas Após derrota para o Coritiba-PR, Paysandu ‘cede’ pontos a todos os 19 times da Série B Já rebaixado, Papão é derrotado por 2 a 1 e vê adversário alcançar 64 pontos na Segundona 10.11.25 10h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alarme de incêndio é acionado em hotel onde delegação do Remo está hospedada Atletas, membros da comissão técnica e outros integrantes do Leão estão bem. O clube azulino está em Florianópolis, Santa Catarina 10.11.25 7h40 MAIS UMA Entre o marasmo e a ironia da torcida, Paysandu perde mais uma na Curuzu Líder Coritiba se aproveita de um time do Paysandu completamente abatido e praticamente garante o acesso à elite do próximo ano 09.11.25 22h31 Futebol Goleiro do Paysandu deixa a Curuzu de ambulância após choque com atacante do Coritiba O camisa 13 bicolor precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da derrota para o líder da Série B 10.11.25 9h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (10/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Série A argentina movimentam o futebol nesta segunda-feira 10.11.25 7h00