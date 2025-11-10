Capa Jornal Amazônia
Hélio dos Anjos renova com o Náutico e frustra retorno ao Paysandu

Técnico terá seu filho, Guilherme dos Anjos, ocupando o mesmo cargo no Timbu

Fábio Will
Ao lado do filho Guilherme dos Anjos, técnico Hélio dos Anjos vai ficar no Náutico por duas temporadas. (Gabriel França/Náutico)

Não será dessa vez que o técnico Hélio dos Anjos voltará a comandar o Paysandu. O treinador acertou a renovação de contrato com o Náutico-PE, clube pelo qual conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. A informação foi divulgada pelo GE Pernambuco.

A principal novidade do novo vínculo é a divisão do comando técnico do Timbu: Hélio e seu filho, Guilherme dos Anjos, vão trabalhar juntos à frente da equipe alvirrubra. O contrato é válido por dois anos, até o fim de 2027.

Plano do Paysandu frustrado

Hélio dos Anjos era o nome preferido da nova cúpula do futebol bicolor para comandar o time em 2026. Após a confirmação do rebaixamento à Série C, o presidente Roger Aguilera iniciou uma ampla reformulação no clube: demitiu o técnico Márcio Fernandes, sua comissão técnica e o executivo Carlos Fontini.

VEJA MAIS

image Alberto Maia nega qualquer negociação do Paysandu com técnico estrangeiro
Presidente da nova comissão desmente rumores sobre Paulo Gomes e reforça que anúncios de contratações serão feitos apenas pelos canais oficiais.

image Paysandu procura Harlei Menezes, executivo do Santa Cruz, para 2026
Ex-goleiro e ídolo do Goiás foi apenas sondado pelo Papão. Houve contato com o staff de Harlei para saber condições contratuais e referências dos últimos trabalhos.

Para reorganizar o Departamento de Futebol, o Papão trouxe de volta os ex-presidentes Vandick Lima e Alberto Maia, que passaram a atuar em conjunto, formando uma espécie de junta governativa.

Esse grupo foi o responsável por abrir negociações com Hélio dos Anjos, tentando um acordo que incluísse a quitação de pendências financeiras entre as partes. O treinador, no entanto, optou por permanecer no Náutico, clube em que tem forte identificação e estabilidade após o acesso.

Relação antiga e marcada por altos e baixos

Hélio dos Anjos tem história marcante no Paysandu. O treinador teve várias passagens pelo clube, sendo a mais recente em 2023, quando conduziu o Papão ao acesso à Série B. No entanto, sua última passagem terminou de forma conturbada: Hélio foi demitido na reta final da Série B de 2024, e pouco depois entrou com uma ação judicial contra o clube, cobrando valores atrasados. Com o acerto com o Náutico, o Paysandu segue em busca de um novo nome para liderar o projeto de reconstrução e tentar o retorno à Série B em 2026.

