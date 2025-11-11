Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B

O Paysandu entra em campo nesta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela, mas o confronto contra o Amazonas, penúltimo do campeonato, pode ter um peso simbólico para o futebol da Região Norte.

Caso o time amazonense também seja rebaixado, a Série B de 2026 pode ficar sem nenhum representante nortista, já que o Remo, pode garantir o acesso à Série A do Brasileirão.

Rebaixado com três rodadas de antecedência, após a derrota para o Atlético-GO, o Papão é o lanterna da competição e já iniciou o processo de reformulação visando a próxima temporada. O Amazonas, por sua vez, ainda luta para escapar da queda, mas a situação é delicada. Com a derrota para o Botafogo-SP na última rodada, o time de Manaus ficou próximo de confirmar o retorno à Série C.

Além do Paysandu, o Volta Redonda também já teve o rebaixamento confirmado após a vitória do Botafogo-SP sobre o próprio Amazonas. Com duas rodadas restantes, a disputa pela última vaga entre os rebaixados segue aberta, com Ferroviária-SP, Athletic-MG e Botafogo-SP ainda ameaçados.

O Papão volta a campo nesta sexta-feira (14), às 20h, na Curuzu, em Belém. Já garantido na Série C, o time bicolor tenta encerrar a temporada com dignidade diante de um adversário que luta pela sobrevivência.