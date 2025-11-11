Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona Iury Costa 11.11.25 17h57 Paysandu e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira (14). (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu entra em campo nesta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro apenas para cumprir tabela, mas o confronto contra o Amazonas, penúltimo do campeonato, pode ter um peso simbólico para o futebol da Região Norte. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Caso o time amazonense também seja rebaixado, a Série B de 2026 pode ficar sem nenhum representante nortista, já que o Remo, pode garantir o acesso à Série A do Brasileirão. Rebaixado com três rodadas de antecedência, após a derrota para o Atlético-GO, o Papão é o lanterna da competição e já iniciou o processo de reformulação visando a próxima temporada. O Amazonas, por sua vez, ainda luta para escapar da queda, mas a situação é delicada. Com a derrota para o Botafogo-SP na última rodada, o time de Manaus ficou próximo de confirmar o retorno à Série C. VEJA MAIS Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba Matheus Nogueira foi submetido a tomografia, recebeu alta médica e será acompanhado pelo departamento de saúde do clube. Além do Paysandu, o Volta Redonda também já teve o rebaixamento confirmado após a vitória do Botafogo-SP sobre o próprio Amazonas. Com duas rodadas restantes, a disputa pela última vaga entre os rebaixados segue aberta, com Ferroviária-SP, Athletic-MG e Botafogo-SP ainda ameaçados. O Papão volta a campo nesta sexta-feira (14), às 20h, na Curuzu, em Belém. Já garantido na Série C, o time bicolor tenta encerrar a temporada com dignidade diante de um adversário que luta pela sobrevivência. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave série b paysandu amazonas esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026 Após encerrar 2025 com 60 partidas, clube projeta queda no número de jogos graças ao formato da Série C e às mudanças no calendário brasileiro 11.11.25 18h47 SÉRIE B Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona 11.11.25 17h57 FUTEBOL Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio 11.11.25 16h52 Futebol Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba Matheus Nogueira foi submetido a tomografia, recebeu alta médica e será acompanhado pelo departamento de saúde do clube. 11.11.25 13h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 SÉRIE B Presidente do Cuiabá alfineta o Remo e questiona origem de investimentos: 'Só Deus sabe de onde vem' Declaração de Cristiano Dresch é a segunda provocação da semana contra o Leão, que mantém o foco no acesso à Série A e evita responder às polêmicas 11.11.25 15h55