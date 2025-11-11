Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba

Matheus Nogueira foi submetido a tomografia, recebeu alta médica e será acompanhado pelo departamento de saúde do clube.

Pedro Garcia
fonte

Embora tenha deixado o gramado demonstrando lucidez e orientação, o arqueiro bicolor precisou ser levado de ambulância para o hospital (Matheus Vieira / Paysandu)

O Paysandu usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (11) para informar que o goleiro Matheus Nogueira cumpre protocolo de concussão cerebral. O atleta sofreu uma joelhada na região posterior da cabeça durante a partida contra o Coritiba-PR, na noite do último domingo (9), no Estádio da Curuzu, em Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Embora tenha deixado o gramado demonstrando lucidez e orientação, o arqueiro bicolor precisou ser levado de ambulância para o hospital. No local, ele foi submetido a avaliações mais detalhadas e a exames de emergência para investigar seu estado de saúde de forma mais aprofundada.

VEJA MAIS

image Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda
Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026

[[(standard.Article) Aos 79 anos de vida, leitor compartilha da mesma longevidade de O Liberal]]

O atleta realizou uma tomografia ainda no domingo, procedimento que descartou qualquer tipo de lesão de maior gravidade. Com o resultado positivo, o jogador recebeu alta médica e, na tarde desta terça, permanece sob a assistência contínua do departamento de saúde do clube.

O clube complementou o informe afirmando que, a partir desta quarta-feira (12), Matheus retornará às atividades com um treino aeróbico de baixa intensidade, na academia do clube. Com isso, Gabriel Mesquita deve voltar ao gol do Papão na partida contra o Amazonas-AM, nesta sexta-feira (14).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

paysandu

matheus nogueira

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026

Após encerrar 2025 com 60 partidas, clube projeta queda no número de jogos graças ao formato da Série C e às mudanças no calendário brasileiro

11.11.25 18h47

SÉRIE B

Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B

Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona

11.11.25 17h57

FUTEBOL

Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’

O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio

11.11.25 16h52

Futebol

Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba

Matheus Nogueira foi submetido a tomografia, recebeu alta médica e será acompanhado pelo departamento de saúde do clube.

11.11.25 13h51

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

Futebol

Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG

Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem

11.11.25 10h40

ENTENDA

Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B

Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado

10.11.25 20h44

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda