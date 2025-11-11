Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba Matheus Nogueira foi submetido a tomografia, recebeu alta médica e será acompanhado pelo departamento de saúde do clube. Pedro Garcia 11.11.25 13h51 Embora tenha deixado o gramado demonstrando lucidez e orientação, o arqueiro bicolor precisou ser levado de ambulância para o hospital (Matheus Vieira / Paysandu) O Paysandu usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (11) para informar que o goleiro Matheus Nogueira cumpre protocolo de concussão cerebral. O atleta sofreu uma joelhada na região posterior da cabeça durante a partida contra o Coritiba-PR, na noite do último domingo (9), no Estádio da Curuzu, em Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Embora tenha deixado o gramado demonstrando lucidez e orientação, o arqueiro bicolor precisou ser levado de ambulância para o hospital. No local, ele foi submetido a avaliações mais detalhadas e a exames de emergência para investigar seu estado de saúde de forma mais aprofundada. VEJA MAIS Botafogo-SP vence Amazonas e rebaixa o Volta Redonda Time carioca agora fará companhia ao Paysandu na Série C 2026 [[(standard.Article) Aos 79 anos de vida, leitor compartilha da mesma longevidade de O Liberal]] O atleta realizou uma tomografia ainda no domingo, procedimento que descartou qualquer tipo de lesão de maior gravidade. Com o resultado positivo, o jogador recebeu alta médica e, na tarde desta terça, permanece sob a assistência contínua do departamento de saúde do clube. O clube complementou o informe afirmando que, a partir desta quarta-feira (12), Matheus retornará às atividades com um treino aeróbico de baixa intensidade, na academia do clube. Com isso, Gabriel Mesquita deve voltar ao gol do Papão na partida contra o Amazonas-AM, nesta sexta-feira (14). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol paysandu matheus nogueira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026 Após encerrar 2025 com 60 partidas, clube projeta queda no número de jogos graças ao formato da Série C e às mudanças no calendário brasileiro 11.11.25 18h47 SÉRIE B Paysandu enfrenta Amazonas em jogo que pode deixar o Norte sem representantes na Série B Já rebaixado, Papão faz duelo protocolar que pode confirmar também a queda do Amazonas na Segundona 11.11.25 17h57 FUTEBOL Executivo Frontini se despede do Papão e diz: ‘O Paysandu irá se levantar e voltar mais forte’ O profissional exerceu a função após saída de Felipe Albuquerque, que deixou o clube no mês de maio 11.11.25 16h52 Futebol Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba Matheus Nogueira foi submetido a tomografia, recebeu alta médica e será acompanhado pelo departamento de saúde do clube. 11.11.25 13h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 Futebol Mesmo atrás do Remo na tabela, Chapecoense tem mais chances de acesso na Série B, diz UFMG Leão Azul empatou fora de casa por 1 a 1 contra o Novorizontino-SP e viu as chances de acesso reduzirem 11.11.25 10h40 ENTENDA Remo pode quebrar marca histórica do Paysandu na Série B Com 59 pontos conquistados, o time azulino precisa de apenas um empate para superar a melhor campanha já feita por uma equipe do Pará desde que o formato atual da Série B foi adotado 10.11.25 20h44 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11