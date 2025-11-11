Goleiro do Paysandu cumpre protocolo de concussão após choque em jogo contra o Coritiba

O Paysandu usou as redes sociais na tarde desta terça-feira (11) para informar que o goleiro Matheus Nogueira cumpre protocolo de concussão cerebral. O atleta sofreu uma joelhada na região posterior da cabeça durante a partida contra o Coritiba-PR, na noite do último domingo (9), no Estádio da Curuzu, em Belém.

Embora tenha deixado o gramado demonstrando lucidez e orientação, o arqueiro bicolor precisou ser levado de ambulância para o hospital. No local, ele foi submetido a avaliações mais detalhadas e a exames de emergência para investigar seu estado de saúde de forma mais aprofundada.

O atleta realizou uma tomografia ainda no domingo, procedimento que descartou qualquer tipo de lesão de maior gravidade. Com o resultado positivo, o jogador recebeu alta médica e, na tarde desta terça, permanece sob a assistência contínua do departamento de saúde do clube.

O clube complementou o informe afirmando que, a partir desta quarta-feira (12), Matheus retornará às atividades com um treino aeróbico de baixa intensidade, na academia do clube. Com isso, Gabriel Mesquita deve voltar ao gol do Papão na partida contra o Amazonas-AM, nesta sexta-feira (14).