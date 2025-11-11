Rebaixamento à Série C muda cenário e Paysandu poderá ter até 10 jogos a menos em 2026

O rebaixamento do Paysandu à Série C trará prejuízos financeiros significativos às contas do clube. No entanto, quando se fala no número de jogos — um dos maiores problemas da atual temporada — o Papão terá algo a comemorar, ainda que seja uma comemoração mal vista: na terceira divisão, o clube terá uma quantidade considerável de partidas a menos. Na prática, isso é um alívio para as equipes da região Norte, que sofrem com o enorme desgaste das constantes viagens. Os longos deslocamentos ao longo do ano resultam em prejuízo físico evidente.

O calendário que tanto pesou contra o Papão neste ano pode se transformar em trunfo na próxima temporada. Rebaixado para a Série C, o clube entra em uma competição nacional com menos datas e, aliado às recentes mudanças promovidas pela CBF, terá uma carga total de jogos sensivelmente reduzida. Apenas considerando Campeonato Paraense e Série C, o Paysandu já começará o ano com a perspectiva de pelo menos 13 partidas a menos em comparação com 2025.

Na Série C, por exemplo, as equipes farão 19 jogos na primeira fase. Quem avançar até a final poderá disputar mais oito partidas, somando segunda fase e a grande decisão — totalizando 27 jogos para os finalistas. Na Copa do Brasil, o Papão foi eliminado na primeira fase e disputou apenas dois jogos, enquanto no Parazão foram 12 partidas, além de sete na Copa Verde e uma na Supercopa Grão-Pará. Considerando que o time não venceu o estadual e está fora da Supercopa, se a média nas competições for mantida, o Papão deve terminar 2026 com algo em torno de 50 jogos.

A tendência é de uma temporada menos desgastante, mesmo com a presença em outras competições, como Copa Verde e Copa do Brasil. A nova configuração do calendário brasileiro, somada ao formato mais enxuto da terceira divisão, oferece ao clube a oportunidade de trabalhar com maior controle de carga, planejamento físico mais assertivo e tempo adicional para ajustes táticos ao longo do ano, a fim de retornar de onde não deveria ter saído.