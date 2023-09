Paysandu: ‘Sentimento natural’, afirma Geovane sobre identificação com o clube

O Paysandu aguarda ansiosamente a oportunidade de ascender à Série B em 2024. A classificação pode ocorrer antes mesmo de entrar em campo no domingo contra o Amazonas, desde que o Botafogo-PB não sofra uma derrota para o Volta Redonda no sábado, pela Série C. Se o Belo perder para o Voltaço, o Papão pode garantir a vaga mesmo com um empate diante da equipe amazonense.

A expectativa é de um Estádio Mangueirão lotado no domingo, com ingressos para o confronto entre o Paysandu e o Amazonas já esgotados. Geovane comentou sobre o comprometimento dos jogadores em brilhar diante da torcida bicolor: "Acho incrível, sempre comento que não é qualquer clube que atrai 50 mil torcedores ao estádio, isso demonstra o amor e a grandeza do Paysandu. É algo que merece reconhecimento".

"Precisamos dar mais de 100% para que os torcedores alcancem seus objetivos, eles realmente merecem, assim como o clube. Estamos nos esforçando para garantir a felicidade de todos no final do ano", afirmou Geovane.

Geovane finalizou expressando sua identificação com o Paysandu: "Isso se tornou um sentimento natural. Cheguei aqui altamente motivado. Na minha primeira entrevista, mencionei o quanto estava empolgado. O clube em si e os torcedores me receberam de braços abertos. Conversei com minha esposa e disse que daria o meu melhor para atingir os objetivos do clube. Essa identificação foi algo que surgiu de forma espontânea, trazida pelo próprio clube, não foi algo forçado. Sinto como se estivesse aqui há anos", concluiu.

A partida entre Paysandu e Amazonas-AM ocorre neste domingo (17), às 17h30. O Papão é o líder do Grupo C do quadrangular, com 10 pontos conquistados, e precisa de um empate para selar o retorno à Série B. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.