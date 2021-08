Paysandu: Roberto Fonseca pede motivação e alerta ligado contra o Floresta e revela desfalques

O Paysandu encara neste sábado (28) o Floresta-CE, na Curuzu, e a ordem do técnico Roberto Fonseca é estar ligado. O time cearense faz o segundo jogo fora de casa e, no primeiro, venceu o Botafogo-PB, em João Pessoa, por 2 a 1, tirando a oportunidade do Belo de abrir vantagem no grupo A da Série C. O time cearense é o 7º colocado com 15 pontos. O Papão é o 3ª colocado com 20 pontos.

“Acredito que é sempre um alerta. Aconteceu com um adversário, o Botafogo perdeu, dentro de casa, para o Floresta, que tem dois jogos fora de casa. Venceu um e agora vai nos encontrar. É um alerta legal para que a gente entre motivado, ligado e sabendo que é mais uma decisão dentro de casa”, comentou o técnico do Paysandu.

Para o jogo, o técnico bicolor informou que o volante Bruno Paulista ainda não retorna. Ele está tratando a lesão no joelho esquerdo. Outra dúvida é em relação ao lateral-esquerdo Diego Matos, que está com uma entorse no tornozelo. O jogador passou a semana em tratamento. O técnico disse que ainda não sabe se poderá contar com o jogador. Com isso, é provável que haja improvisação, neste caso, de Marcelo, já que o outro lateral-esquerdo, Jefferson, ainda aprimora a parte física.

“Bruno Paulista está fora. Não faz parte do contexto para esta semana. O Jefferson precisamos trabalhar a parte física. Ele ficou fora do trabalho por mais de 20 dias. O Diego tem evoluído. Provavelmente, pode ser que utilize. Mas vai depender muito em como estará no dia do jogo”, afirmou.

Segundo o site Chance de Gol, o Paysandu tem mais de 77% de probabilidade de seguir para a próxima fase da Série C. Mas, segundo o técnico Roberto Fonseca, o que importa é o jogo a jogo e não estatística.

“A projeção é sempre de números que te mostram onde você pode chegar. Mas projeção nunca te dá classificação. Temos que pensar jogo a jogo, trabalhar a cabeça deles que temos uma decisão contra o Floresta. É a bola da vez e o jogo mais importante para a gente”, disse.

Agenda

O jogo entre Paysandu e Floresta-CE será às 19 horas desta sábado (28), na Curuzu, pela 14ª rodada da Série C.